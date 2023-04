106 petits cailloux à Villers-sur-Lesse

Sur la petite distance de cinq kilomètres, Anthony Devillet se montre le plus rapide, devant Augustin Georges et Samuel Detroz. Trois semaines après son retour à la compétition, et déjà une victoire, Sophie Aerts remet le couvert ce dimanche, en décrochant la victoire avec un peu plus de deux minutes d’avance sur Virginie Grégoire. Eléonore Peeters complète le podium féminin.

Le triathlète du Tri-Beauraing ajoute encore une nouvelle victoire à son palmarès déjà bien étoffé. Isolé rapidement en tête de course, Théo Suray, le Wellinois de tout juste 21 ans termine avec plus de deux minutes d’avance sur Jonathan Kempinaire et Igor Dumont.

"Le départ est assez rapide mais après un kilomètre, je décide de m’isoler en tête. Je parviens à creuser et consolider mon avance jusqu’à la ligne d’arrivée malgré un parcours est assez exigeant et accidenté, sans oublier la boue. Je suis toutefois satisfait du chrono", raconte le vainqueur.

Du haut de ses 21 ans, Maureen Lecomte devance toutes ses concurrentes et s’impose sans trop de difficulté devant Magda Sedlakova et Donatienne Buzin.