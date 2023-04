Volley: Namur avait tous les bons atouts

Sans oublier Lucie Rousselin, impressionnante dans son nouveau rôle de centrale. "Mais pas au point de vouloir y rester, confirmait la Française. J’avais d’ailleurs dit que je ne jouerais jamais là. C’est un poste un peu frustrant, car on y dépend beaucoup de la passe et de la réception. Au niveau de la vitesse et de la hauteur de jeu, cela allait, pour une débutante. Mais, au-delà de mon apport à l’attaque, j’estime que je ne suis pas assez efficace au bloc. Je n’y serais pas un atout en N1."

Pour Dominique Colin, ce "dépannage" aura constitué l’un des moments clés de la saison. "On savait qu’en récupérant Valérie, on serait hyper stables en réception. Mais avec le départ d’Inès Cambier, on se retrouvait en déficit au centre. On a heureusement pu compter sur l’abnégation de Lucie, qui s’est mise au service du groupe et a livré un magnifique championnat à ce poste. Pour moi, elle figure même dans le trio de tête de la série. Ensuite, tout le monde s’est serré les coudes. Et la venue de Noélie Denis, à la fin de la campagne de transfert, a été la cerise sur le gâteau."

Jérôme Cornet sera le nouvel adjoint

Tout le monde l’a souligné, c’est la complémentarité et la solidarité du noyau qui ont aussi fait la différence. "Un chouette groupe, très soudé, au sein duquel les plus expérimentées n’ont cessé de tirer les plus jeunes. Et où chacune encouragea ses partenaires lors des changements. Après une saison très décevante, marquée par la descente en N2, c’est ce qu’il fallait pour remonter la pente. Il faut toujours un peu de chance, aussi. On a par exemple été épargnés par les blessures. Mais on a travaillé très consciencieusement pour les éviter", relevait le T2 Jacques Meessen, qui prendra congé de Namur à la fin de cet exercice. "Mais surtout à cause des déplacements", soulignait le coach germanophone. Son successeur ne sera autre que… Jérôme Cornet. "Mais je ne serai là que pour un seul entraînement par semaine, car je respecterai l’engagement pris avec la P3 de Couvin. Et puis, aller travailler en N1 avec quelqu’un comme Dominique, cela ne se refuse pas."

Personne ne se priva non plus des festivités, animées par Pierre Henry et son "infatigable" mégaphone. "Je félicite les joueuses et leurs coachs pour leur bonne mentalité et leur travail régulier et assidu, mais aussi l’ensemble du comité. Toutes et tous ont contribué à l’obtention de cette belle récompense. C’est une belle vitrine pour le volley namurois en général", concluait le président Pierre Rondiat, dont le club pourrait encore connaître d’autres grands moments, ces prochaines semaines…

Le noyau: Belot Noémi, Colin Morgane, Denis Noélie, El Houssine Valérie, Hubeaux Léa, Lo Guasto Zoé, Pirlot Sophie, Raucci Anaëlle, Rondiat Pauline, Rousselin Lucie, Staquet Louise, Wayembercg Laure.