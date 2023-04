Titre: Arquet sacré dimanche ?

Pour le titre, Arquet (69 points) garde la main et pourrait déboucher le champagne dimanche en cas de victoire face à Meux B. Ou même avec un nul si Loyers, son dauphin (66 points), trois points derrière, ne s’impose pas à Nismes. Lors de la dernière journée, Loyers accueillera Dinant, toujours en course pour le tour final et Arquet se déplacera à Flavion, sauvé. Si les deux équipes terminent à égalité, elles auront le même nombre de victoires et un test-match devra les départager.

Tour final: à 3 pour 2 places

Avec la victoire de Dinant au Condrusien, la lutte pour le tour final est âpre. Ces deux équipes peuvent toujours se qualifier, tout comme Grand-Leez. Ces trois équipes se tiennent en quatre points. Dinant doit encore accueillir Biesme et se rendre à Loyers. Pour Grand-Leez, c’est Chevetogne à domicile puis un déplacement à Meux B. Enfin, le Condrusien ira à Andenne avant d’accueillir Spy.

Descente: à 4 pour 3 places

La situation de Couvin inquiète, de la P1 à la P3. Si les Fagnards basculent (ils sont actuellement descendants), les trois derniers de P1 seront rétrogradés avec des conséquences en cascades dans les divisions inférieures. Pour Haversin, lanterne rouge, si Couvin descend, c’est déjà terminé. En cas de maintien fagnard, Haversin pourrait encore sauter Andenne et Evelette. Pour Andenne et Evelette justement, il reste un mince espoir. Mais il fait un sans-faute (Condrusien et Biesme au programme des Oursons et Haversin et Chevetogne pour Evelette). Chevetogne est quasi sauvé, même si mathématiquement, les menaces Evelette et Andenne restent présentes.