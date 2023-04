Natoye: une attente de 13 ans enfin assouvie

Pas de ballons, pas d’eau, pas d’éclairage

"Tout restait à reconstruire lors de mon arrivée, se souvient-il. Il ne restait plus que sept joueurs, nous n’avions ni eau dans les vestiaires ni de ballons ou d’autre matériel. Le comité a effectué un travail de dingue pour nous donner les meilleures conditions de jeu. Cent par cent, ballon par ballon…"

"Au début, nous avions bricolé un spot et on s’entraînait dans le grand rectangle". Les débuts sportifs n’apportèrent pas les points espérés mais un second tour de feu conduisait Natoye au tour final l’an dernier. "Nous avons été battus aux penalties par Faulx" indique notre interlocuteur. Durant l’inter-saison, les dirigeants et le staff ont mis le doigt sur les lacunes et ont réussi plusieurs beaux coups en amenant des renforts comme Stéphane Denys ou Corentin Simon, l’enfant du village et serial buteur.

"Le groupe a augmenté au niveau quantitatif mais aussi qualitatif" se réjouit David Brasselet. Mieux armé, le mentor de Natoye ne voulait pourtant pas trop attirer l’attention sur sa formation. "Je suis d’un naturel prudent et anxieux" reconnait-il. Il ne doit pas avoir très bien dormi la veille du match décisif "Les deux derniers matchs nous proposaient un calendrier plus difficile que celui des Andennais, notamment un difficile déplacement à Naninne, toujours en course pour le gain de la dernière tranche".

Déjà promu avec Rochefort

Pour David Brasselet, il s’agit de la seconde montée mais celle-ci, même si elle ne s’est pas déroulée sur le terrain, a malgré tout un peu plus de saveur. "Nous avions été promus avec Rochefort B mais via le tour final. Ici, nous décrochons le titre. Tout s’est déroulé comme je l’avais rêvé". Tout n’a pas été rose comme le retard de cinq points en début de championnat sur Bonneville ou quelques soucis en interne. "Nous venions de perdre deux fois de suite, note le T.1 hamoisien. Heureusement, nous avons réagi avec un 15/15 pour reprendre la tête". Un leadership regagné en novembre et que le futur champion n’a plus cédé. Avec parfois, dans certains matchs, un peu de réussite et le sauvetage de points précieux en toute fin de partie. Mais, nous préférons mettre cela sur la force collective et le jusqu’au-boutisme des joueurs de David Brasselet qui ont mérité sans discussion leurs lauriers. "C’est la conjugaison du talent de mes joueurs et de leur travail sans relâche" conclut fièrement l’entraîneur qui fait retrouver à Natoye la P3 après 13 ans d’attente.