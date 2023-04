Match arrêté à Onoz: Ham porte réclamation au CP

Dimanche dernier, la rencontre entre Onoz et Ham a été mouvementée et a bien failli s’arrêter bien plus tôt que prévu. Le match a été suspendu quelques minutes suite à un incident, puis a repris. Que s’est-il passé ? Les versions des deux camps divergent. D’après Onoz, "Un joueur d’Onoz a eu une carte jaune. Puis, il a reçu une seconde carte jaune, suite à une faute faite sur un joueur d’Ham. L’action se termine en tête contre tête et l’arbitre, qui était un officiel, a arrêté le match cinq minutes, envoyant les joueurs aux vestiaires. Puis le match a repris, mais les supporters d’Ham étaient menaçants envers l’arbitre. Pourtant il faisait bien son travail. Et Ham menait de deux buts", commente Robert Scorniciel, T2 d’Onoz.