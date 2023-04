Treize nouveaux jeunes sont arrivés cette année et cela s’explique principalement par notre notoriété au sein du village et le bouche à oreille. En effet, plusieurs d’entre eux ont arrêté le football et cherchaient un autre sport. Ils jouaient avec certains qui font les deux sports. La journée portes ouvertes que nous organisons chaque année avec une publicité sur le groupe Facebook de l’école porte également ses fruits.

Que proposez-vous au niveau des entraînements ?

Nous proposons 3 groupes d’une heure et demi: 2 pour les jeunes dès 7 ans (pré-initiation, initiation) et 1 pour les adultes. Ces séances ont lieu le jeudi.

Que mettez-vous en place pour les fidéliser ?

Nous avons mis l’accent sur 3 points:

– comme tous les nouveaux avaient plus ou moins le même niveau nous avons fait les groupes par âge afin que chacun soit avec ses amis ;

– sous la houlette de David Bierwart, notre entraîneur, nous avons développé une cellule jeunes depuis plusieurs années avec une équipe de sparrings D ou C afin de proposer des entraînements de qualité Je les remercie car ils font un excellent travail.

– nous avons créé 2 équipes en P6 pour leur permettre de découvrir la compétition sans pression. Les semaines ou une des équipes était bye, nous en avons organisé un match en interne. Cela a permis aux derniers arrivés, plus frileux avec la compétition, de jouer dans les meilleures conditions.

Le club était particulièrement bien représenté au circuit provincial.

La participation au circuit Dandoy est fortement encouragée au sein de notre club et fait partie d’un deal avec les parents. Nous prenons à notre charge tous les coûts d’inscription aux compétitions organisées par la fédération mais en échange nous leur expliquons que nous attendons des jeunes qu’ils participent dès que possible à la compétition. Cette année, nous avons inscrit 11 jeunes au circuit Dandoy. Ceci n’est bien sûr possible que grâce à la participation des parents qui ont été particulièrement présents autour de nos jeunes.

Que pensez-vous de l’organisation ?

Je trouve que c’est parfait comme organisation car les parents savent que leurs enfants vont passer une journée amusante. Le circuit est intéressant pour faire découvrir la compétition car les jeunes sont placés par niveau et puis par âge afin que tout le monde joue des matchs équilibrés. Le jeu des montées et descentes est également fort apprécié. En effet, ils adorent se mettre des défis et prouver qu’ils peuvent faire mieux en montant de groupe. C’est une saine compétition.