La première Biesmoise a séduit plus de 330 traileurs

Le temps d’un week-end, la Biesmoise proposait quelques tracés temporaires pour amateurs de trail, de marche, de canicross ou de VTT. Il y en avait pour tous les goûts ! Les parcours favorisaient les chemins de campagne et forestiers dans des endroits d’habitude inacessibles, dont le domaine du château de la Motte à Gougnies. Des destinations différentes pour la journée trail de samedi et la journée VTT du dimanche afin d’offrir aux participants deux sorties uniques pour les plus motivés. Cet événement a été conçu pour Amandine Delobbe, une jeune fille qui lutte courageusement contre la leucémie. Amandine était présente et a même couru le 1100m dans une vague jaune puisque son club de l’UAC était venu en masse spécialement pour elle. Un bien beau moment qui a considérablement marqué et même ému Sébastien Leduc. Celui-ci était au four et au moulin puisque non seulement c’était lui qui s’occupait du chronométrage avec sa société Goal Timing mais il était aussi partie prenante dans l’organisation, ayant fondé, avec trois habitants du village (Simon Lardinois, Charlotte Thevenin et Grégory Tielemans), l’association "La Biesmoise". "À quatre potes nous nous sommes lancés dans ce projet assez fou avec le concours de l’école Sainte-Thérèse, raconte-t-il. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour que cette journée soit inoubliable pour Amandine."