Floreffe C, lauréat avec un bulletin quasiment parfait !

L’équipe C de Floreffe était championne avant de monter sur le terrain d’Anhée C, ce dimanche après-midi. La défaite 2-3 de son rival walhinois, la veille, face à Dinant, lui avait déjà octroyé le titre. "Ce n’était pas vraiment une surprise, car cette équipe dinantaise nous avait accrochés aussi. C’est d’ailleurs la seule, avec Namur C, à nous avoir pris un set cette saison" , raconte le joueur-entraîneur sambrien, Eddy Matthys. Sa formation aura donc presque réussi le parcours parfait. "On a gagné tous nos matchs en trois points, en effet. Ce qui est pratiquement inespéré. Car on ne pensait quand même pas que ce serait si facile ", ajoute l’ex-coach d’Arsimont, qui évolua comme joueur à Farciennes la saison dernière, avant de prendre la tête d’un noyau floreffois "multigénérationnel". "On y trouve quatre papas, qui voulaient jouer avec leur fils, plus moi et un ex-élément d’Arsimont expérimenté et âgé d’une trentaine d’années, venu m’aider pour encadrer les plus jeunes. Ces derniers restaient sur une saison difficile, mais cela avait été les débuts, pour certains d’entre eux. Cette année, le noyau était bien équilibré, avec des jeunes montrant beaucoup d’envie d’apprendre et à l’écoute. En début de championnat, on a misé sur l’expérience, pour assurer les résultats. Car notre objectif était de monter. Mais durant le second tour, les jeunes ont fait le boulot, quand des anciens ont subi des blessures longue durée."