Faulx: le sacre d’une famille

Natoye peut monter

Éliminé par Natoye en demi-finale, il ne restait que le championnat comme seul trophée à soulever. La non-organisation de play-off a arrangé tout le monde.

"Le comité provincial a vérifié les statuts et si aucun play-off n’est organisé, le premier du classement est déclaré champion mais n’a pas l’obligation de monter en R2 et peut donner celle-ci à un club intéressé. Natoye et sa grosse école de jeunes bénéficient logiquement de cette montée."

Une famille

Alain Alexis n’est pas à son premier titre mais celui décroché cette année est un des plus beaux à ses yeux. "Au même niveau que la coupe décrochée avec les hommes de Rochefort face à Malonne, se remémore-t-il. Avec les dames de Faulx, ce n’est pas un groupe de filles mais une véritable famille. Nous nous entraînions qu’une fois semaine, le jeudi, mais tout le monde restait pour boire un (plutôt des) verre(s)."

Il n’était pas rare que la séance d’entraînement se terminait aux petites heures tout comme la fête du titre. "Le club de Marche nous a autorisés à sabrer le champagne et couper le filet. Après avoir tout nettoyé, une petite réception était organisée à la salle de Faulx. Pour ma part, j’ai quitté la salle à 5 heures du matin car un peu plus tard, je coachais la P2 hommes qui jouait contre Belgrade."