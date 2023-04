Du mouvement dans le staff namurois: le T2 et l’entraîneur des gardiens s’en vont

Namur a publié un communiqué ce lundi annonçant la fin de la collaboration avec le T2 Pierre Salme. "En vue de la préparation de la saison prochaine, les discussions pour le renouvellement de la mission de Pierre Salme n’ont pas abouti, ce que nous comprenons car lorsque l’on est détenteur d’un diplôme UEFA A, on rêve d’être T1, précise le club. Pierre a fait un travail remarquable d’engagement et de motivation, mais pour une question de réorganisation interne, il a été convenu de commun accord que sa mission se termine dès maintenant, laissant à Cédric Faure et le reste du staff le soin d’atteindre l’objectif sportif fixé en début de saison à savoir le top 5, voire la montée en N1." Un communiqué qui donne l’impression que c’est une décision bien réfléchie mais en réalité, le courant ne passait plus entre le T2 et le coach principal. Et la situation s’est dégradée jusqu'à atteindre un point de non retour.