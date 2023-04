Classement des buteurs de P1: Martin, François, Bajraktari, Servidio et Fromont encore au doublé

Avec ce nouveau doublé, Grégoire totalise 15 buts en championnat et revient à 5 longueurs de son coéquipier Tanguy Jonckers, un rien embêté samedi de ne pas avoir fait trembler les filets. "J’aurais dû en mettre un ou deux, c’est frustrant ", confiait-il entre deux bouchées de sandwich après le match. Mais pas de quoi entamer la bonne humeur du goleador vedrinois: les troupes de Denis Sulejman avaient de quoi mettre l’ambiance, elles qui venaient de livrer une solide prestation. Et Tanguy de prévenir dans un clin d’œil qu’il planterait encore bien un doublé. "Je le garde pour la semaine prochaine !"

Quant à Biesme, c’est à domicile qu’il a validé sa victoire 5-0, lors de la venue de Nismes. Chez les Djobins, ce n’est pas un homme mais bien deux qui ont scoré à deux reprises: d’abord Francesco Servidio (son deuxième de la saison) et ensuite Christophe François (le troisième pour l’attaquant de Biesme cette saison).

Du côté de Spy, on ne présente plus Florian Fromont, leader incontesté et incontestable du classement des buteurs de P1 avec actuellement 33 réalisations à son compteur. Mais si l’on connaît très bien l’efficacité du n°9, son jeune frère, le n°8 Lukas Fromont, a rappelé qu’il fallait compter avec son sens du but. Dimanche face à Andenne (l’ancien club des frères buteurs), Lukas y est allé de son doublé, son deuxième de la saison, pour rassurer les supporters de Spy: quand un Fromont ne marque pas, il y a toujours un plan B !

Le cinquième et dernier double buteur du week-end en P1 est coutumier de la chose puisque c’est là son deuxième doublé consécutif en championnat. Le joueur meutois Deart Bajraktari, qui nous avait déjà confié que le ramadan lui réussissait plutôt bien, l’a de nouveau confirmé, en signant deux goals contre Flavion-Morialmé, pour porter son compteur personnel à 10 buts, dont trois doublés en championnat.