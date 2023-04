Belgrade: la jeunesse est toujours conquérante

Si début septembre 2022 Braibant était considéré comme le principal favori, l’adversaire le plus coriace pour les Belgradois a été Rochefort qui s’était imposé 65-71 lors de la première journée. C’était à… Belgrade. Après dix journées et une première défaite pour Rochefort, Marcassins et Belgradois étaient sur le même pied d’égalité. Mi-janvier, le retour entre Rochefortois et Namurois fut très disputé avec au bout du compte un succès 74-75 pour les banlieusards namurois qui s’emparaient du leadership. Par la suite Rochefort a chuté à deux reprises. Tout profit pour la jeune garde de Stéphane Plumier qui, mise à part un second revers face à Maillen, a tout raflé. "Il est évident que nous sommes fiers de ce titre qui résulte d’un gros travail du groupe et du staff technique. souligne Stéphane Plumier Nous avions une grosse marge de progression que beaucoup de jeunes ont atteint avec l’apport énorme du capitaine Rhuli. Les entraînements en commun avec les trois groupes R2-U21-P2 ont fait en sorte que nous arrivons à nos résultats, toutes équipes confondues. C’est également dû à tout ce que Belgrade a mis en place au niveau de l’encadrement et du staff. Des U12 aux équipes séniores nous avons une ligne de conduite qui amène à pareils résultats. Et notre mini-basket est un tremplin pour cela. et de conclure La preuve, cela fait trois ans que nous progressons avec des obtentions de titres ou montées en séniors. Tout comme nos jeunes qui ont évolué en catégories nationales cette saison ainsi que notre titre en 3X3 AWBB. Maintenant il faudra travailler encore plus pour confirmer ces résultats. Et Belgrade met tout en place pour y arriver".

Et que dire du président Rustem Beca ? "Il n’y a rien à penser dit ce dernier Nous méritons largement ce titre. C’est le fruit du travail mis en place par une équipe technique. Le travail effectué avec la jeunesse porte ses fruits. Que dire d’autre sinon que je suis un président très heureux et fier de mon club".

L’oeil du coach

Bryan Franssen: Notre MIP (meilleure progression de la saison) avec son engagement à l’entraînement. Il a progressé plus que tous. Bravo Bryan

Leo Ndiaye:Mister Zen, il est toujours là pour calmer le jeu et capable de mettre le shoot inattendu.

Tom Marchal:Au périmètre il sait tout faire, shooter ou pénétrer. Un vrai danger.

Gilles Devillers:Une sangsue qui défend comme personne et qui a trouvé son shoot.

Mathias Soumoy:Le retour au club ou le joker qui revient au club pour tout faire de la défense au shoot.

Nicolas Hawia: Le couteau suisse (voir l’Ardennais pour les gars) capable de passer à tous les postes et d’y être performant.

Lorian Beca: Iceman, toujours de glace mais quel impact sur le jeu défensif ou offensif.

Romain Vandekerkhove:Mister offensif, s’il ne marque pas de loin attention à lui dans la raquette. Et en plus maintenant il défend.

Denis Vermeren: Notre gachette. Vous lui laissez un rien d’espace et il vous punit.

Chistopher Bolamionga:Notre gaucher, toute pénétration main gauche est marquée, et le top c’est que maintenant main droite aussi.

Louis Meirlaen: Toujours dans les bons coups et le roi du team building, capable de tout en attaque et en défense.

Pépé Quentin Bource : Toujours positif et derrière les jeunes. Un vrai co-capitaine.

Rhuli Chirishungu:LE CAPITAINE. Je suis vraiment honoré d’avoir partagé avec lui sa dernière saison. Les titres de ces trois dernières saisons à Belgrade lui reviennent. Il était là pour encourager, choquer quand il le fallait, mais surtout apportait cette compétitivité que nous pouvions perdre à certains moments. MERCI RHULI

Sans oublier tous les jeunes qui ont contribué à ce titre, Evan Warrand, Loan Piret, Alexandre Delpire, Quentin Fassaert.

Et je voudrais faire une mention spéciale aux différents parents qui se sont investis dans l’encadrement du groupe. Ce titre est pour eux également. Ils se reconnaîtront, j’en suis certain.