Wartet avait-il la pression ?

Les "Dolomiens" ont fini par s’imposer dans le match phare de la journée. Ceux-ci visaient le tour final et avaient en mémoire la défaite subie à l’aller. Souvent brouillons, les protégés de la présidente Fabienne Lebrun ont émergé péniblement, face à des "Gozettis" réduits à huit. "Ce fut une victoire très difficile et un très mauvais match de notre part, reconnaît le coach des Wartetis, David Truant. Flawinne restait derrière et a été plus efficace devant." Jusqu’au moment de sa réduction d’effectifs. "À 11 contre 8, cela devait passer. Flawinne n’a qu’à s’en prendre à lui-même, en perdant de l’énergie dans les rouspétances." Le T.1 flawinnois, Jérémy Jacques, ne voyait pas les choses du même oeil. "Je trouve que nous étions meilleurs. Nos exclusions sont exagérées et il y a une faute non sifflée sur notre gardien sur le 2-2. Nous avions notre chance contre la moins forte des équipes du top 4."