Cartes jaunes: Vanhorick, Francotte, Rigo, Lengelé, Beaujean.

Buts: Mamona (0-1, 8e), L. Fromont (1-1, 10e ; 2-1, 53e), Lengelé (3-1, 61e).

SPY: Matriche, L. Fromont, F. Fromont, Autequitte (35e Lassoie), Lengelé, Jorand, Bodart (72e Walgraffe), Francotte, Hody, Sustendael, Boujabout.

ANDENNE: Luyten, Es-Shimi, Muhcu (60e Mota), Dujardin, Rigo, Mamona (68e Selahi), Vanhorick, Beaujean, Stavaux, Mas, Copette (12e Binon).

Les choses commencent bien pour les "Oursons". À la 8e, Dujardin donne un coup franc dévié par le mur et Mamona est à la bonne place pour mettre ses couleurs au commandement. La joie des visiteurs n’est que de courte durée: le centre en retrait de Bodart est exploité par L. Fromont (1-1). Et c’est déjà tout pour ces 45 minutes initiales.

À la reprise, les Andennais dominent durant dix minutes. Mais, en contre, L. Fromont place les "Écureuils" au commandement. Et neuf minutes plus tard, Lengelé, bien aidé par Bodart, réalise le break pour donner la victoire aux Jemeppois.

"C’est la seconde fois que je suis titulaire, précisait le jeune Noa Bodart, auteur de deux assists et qui s’en ira à Meux la saison prochaine. J’avais déjà marqué un but en finale de coupe U19, lundi passé. J’aurais aimé en faire de même ce jour, mais deux assists, c’est déjà pas mal. Et j’ai du temps de jeu pour me montrer, car la finale à Beauraing approche."

Dans l’autre camp, A. Rigo, futur "Spirou", donnera le maximum pour sauver Andenne, même si la tâche s’annonce rude. "Nous avions bien démarré et fait jeu égal durant le premier acte. Suite au deuxième but, nous nous sommes écroulés. La victoire d’Evelette et la situation de Couvin-Mariembourg à l’étage supérieur ne nous sont pas favorables. Mais, tant que mathématiquement, rien n’est fait, je ferai le maximum pour quitter Andenne la tête haute."