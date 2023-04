Carte jaune: Vanmackelbergh

Buts: Pétrisot (0-1, 22e), B.Dhyne (1-1, 48e), Bajraktari (2-1, 64e), Hendrick (2-2, 67e), Bajraktari (3-2, 73e)

MEUX: Pignolet, Van Vyve, Delvaux, Gaux, Rossignol (58e, Soleil), Bajraktari, Mercier (84e, Dhyne), Jaspard, Rouffignon (62e, Bastien), Toussaint, B.Dhyne (74e, Cloots)

FLAVION: Unver, Dethise, Hastir, Hendrick, Zingle, Vanmackelbergh, Collart, Cheront (31e, Catteeuw ; 64e, Paquet), Pétrisot, Pessleux, Leleux

Dans ce duel du milieu de classement, l’enjeu était moindre, mais autant Meux que Flavion ont tout donné. Après une première période où malgré une possession de balle verte, les Rouges ouvraient la marque. La seconde mi-temps fut plus animée. Meux, secoué par son coach Claudio Batatinha, a réagi en égalisant dès la reprise. "On a commencé le match d’une bonne manière, mais comme j’ai dit aux joueurs, dans un tel match, il faut rester concentrés et déterminés. Je leur ai dit de sortir de leur zone de confort et ils ont marqué trois fois. C’était bien amené, je suis content de ces trois points et on va faire notre maximum pour terminer en gagnant."

Meux monte ainsi à la dixième place, avec 33 points. Son adversaire du jour reste, lui, à la douzième place, avec 28 points. "On est en manque d’effectifs car on a beaucoup de blessés, donc ici, certains joueurs ne jouaient pas à leur place. Même s’ils ont fait le taf, il y a eu des grosses erreurs de positionnement. Mais des renforcements sont prévus pour la saison prochaine", lançait Laurent Lecocq, T2 flavionnais. "Mais l’objectif de cette saison était de se maintenir, donc on y est." Dimanche prochain, Meux se rendra à L’Arquet et Flavion se rend à Spy.