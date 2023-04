Après le coup d’envoi donné par Julien Charlier (ex-médian de la J. Tamines), le capitaine visité Baelden "grillait" la défense mosane, avant de tromper Papart (1-0).

Les Copères tentaient de recoller au score. Forts de leur avantage, les "Métallos" contrôlaient les rares tentatives mosanes. Blessé en fin de première période, le visité W. Baelden quittait le terrain en pleurs.

En seconde période, les Dinantais prenaient la direction des opérations. Emmenés par leur maître à jouer Lenoir, ils contrôlaient le milieu de terrain.

Avant sa sortie sur blessure, Kaye doublait la mise, au plus fort de la domination visiteuse (2-0). La fête pouvait commencer.

"Avec ce titre, notre bilan est plus que satisfaisant, par rapport aux ambitions du début de saison, souriait le joueur-entraîneur visité, Corentin Kaye, sorti sur blessure (il craint une déchirure des ligaments du genou). Il nous restait trois matchs pour réussir l’objectif initial, qui était le titre. Nous n’avons pas attendu. Depuis que je suis en place à Thy-le-Château, voici deux saisons et demie donc, le retour en P2 a toujours été l’objectif du club."

Préparer le tour final

"Malgré la perte du titre, le bilan actuel est quasiment parfait, avec 68 points en 29 journées, 19 buts encaissés et 75 marqués, rappelle le T1 mosan, Olivier Baudelet. Thy a fait mieux et c’est d’autant plus remarquable. J’ai d’ailleurs été le premier à les féliciter. Nous comptions rester dans le coup pour le titre jusqu’au dernier match. Notre objectif était de gâcher la fête locale. À nous de préparer au mieux le tour final."

Une préparation qui passera par la venue de Nismes B dimanche prochain.

Somzée 1 – Beauraing B 2

Les Beaurinois ont empoché trois points très précieux, chez des Somzéens qui ont dominé la première période. Les visiteurs laissaient passer l’orage, avant de prendre l’avance sur un penalty d’Ansiaux consécutif à une faute sur le U17 Wolf. Un autre U17, Pirard, doublait la mise en seconde période. Les visités profitaient de leur supériorité numérique, consécutive à l’exclusion de Durant, pour relancer le suspense sur coup franc.

Nismes B 1 – Biesme B 1

Après une première période vierge, la seconde était marquée par le but de Wauthy. Les "Crayats" avaient le mérite d’y croire jusqu’au bout, à l’image de Lievin qui égalisait à la 90e.

Ardennaise 4 – Couvin B 2

Condamnés à un retour en P4, les Ardennais entendent terminer la saison sur un élan positif. Mission remplie grâce, entre autres, au doublé de Duret et aux buts de R. Adam et Collard. Tricot avait relancé le suspense et Nicolas avait égalisé.

Vencimont 1 – Philippeville 1

En lutte avec Biesme B pour la dernière place qualificative pour le tour final, les "Étoilés", qui avaient pris l’avance par Dumont, ont été rejoints dans les arrêts de jeu, sur un coup franc de Seberechts.

Bièvre 2 – Hastière 2

"Nous étions 13, avec un joueur de l’équipe réserve et Licot venu en dépannage", précise le président hastierois Florian Istace. Joosens et Hayaux ont inscrit les buts visités, Licot et Loviny (sur penalty), les buts visiteurs.

Rienne 1 – Frontières 0

Le but de Colson, tombé à l’approche du repos, a suffi au bonheur riennois.

Houyet 5 – Pesche B 0

Les Poires ont craqué après le repos). Pierret (2), Demonte, Evrard et Labrière ont donné au score des allures de forfait.