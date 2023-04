"Avec seulement dix joueurs sur la feuille de match, dont notre président de 63 ans, difficile de faire le poids face à un ténor", indiquait le mentor de Pessoux, Jean-Philippe Set-Marie. Le score était déjà de 0-9 au repos. Han a planté sept autres roses avant la pause. Les buteurs visiteurs ont été Chollot (7), Bruyère (4), Nijskens (3) et Jadoul (2).

Gedinne B 9 – Feschaux 1

Les Gedinnois entament très bien les débats et trouvent trois fois la faille dans les dix premières minutes, grâce à Mallien, Gillet et Kankienza. Feschaux réplique par Hinne, mais Vanye redonne trois longueurs d’avance à ses couleurs avant le repos. En seconde période, les visités gèrent leur avance et plantent cinq autres roses, des œuvres de Léonard (2), Q. Lagneaux, M. Lagneaux et Mallien.

Pondrôme B 4 – Anhée B 2

La première période est assez équilibrée et, malgré des occasions de part et d’autre, aucune des deux équipes ne parvient à trouver l’ouverture. Anhée la trouve dès l’entame de la seconde période, via Pochet. Pondrôme se réveille et Dermien égalise sur penalty. Les visités se détachent via trois buts coup sur coup, signés Bah, Cugnon et Khanzafarov. En fin de match, l’entraîneur visiteurs, Cédric Chapelle, réduit le score.

Dion 1 – Leignon 4

Les visités ouvrent le score par l’entremise de Tirard. Leignon équilibre les échanges, mais doit attendre la 45e pour égaliser, par Famerée. Les visiteurs remontent avec de meilleures intentions et passent devant grâce à un doublé de Troestler. Leignon assure grâce à un dernier but, signé Ulweling.

Méan 2 – Haversin B 0

Les visités se créent de nombreuses occasions, sans parvenir à les conclure. La seconde période est du même acabit, mais Rasquin parvient à faire sauter le verrou à la 65e. Dans la foulée, Haversin hérite d’un grosse occasion, sauvée par le portier, puis trouve la transversale. À la 85e, Wautie, sur coup franc, assure la victoire de ses couleurs.

Ciergnon 2 – Mesnil 3

Ciergnon domine le début de match et trouve la faille par Gheys, sur penalty. Davin, d’un autogoal, relance les visiteurs à la demi-heure. Avant le repos, Collignon rend l’avance aux visités. En seconde période, Mesnil prend le match à son compte et en profite pour planter deux buts via Remy et s’adjuger la victoire.

Dinant B 1 – Lustin B 2

Les visiteurs ouvrent le score après 25 minutes, sur corner. Le score ne bouge plus jusqu’à la 60e, quand François égalise sur coup franc. Dinant pousse, mais se fait surprendre sur penalty, à la 85e. "C’est un faux pas, mais nous ferons tout pour le gommer dès la semaine prochaine", disait Kévin Kadima, l’entraîneur visité..

Anseremme 5 – Sommenoise 0 fft