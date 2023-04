Durant le premier acte, le jeu se cantonne au centre. Au quart d’heure, les Leus héritent d’un pénalty pour une faute de main de Pierard et Zamperetti le convertit.

Dès la reprise, le joueur-entraîneur rochefortois Greg Servais, remet les équipes à égalité d’une frappe des 25 mètres. Peu après, la frappe de Brilot s’écrase sur la latte. A la 87e, Devresse adresse un centre millimétré pour Servais qui offre les 3 points aux Rochefortois.

Anhée 3 – Pondrôme 3

Anhée opte d’emblée pour l’offensive et Beguin trouve l’ouverture à la 14e. Les Beaurinois répliquent et Fadeux rétablit la parité à la 23e. Deux minutes plus tard, Baudoin sur penalty renverse la vapeur. Les Mosans relèvent la tête et héritent à leur tour d’un penalty pour une faute sur Nama. Virgil Dubois en profite pour égaliser.

À peine monté au jeu, Magis s’en va tromper Galand. Les Oranges accusent le coup et doivent attendre les arrêts de jeu pour sauver le point, sur un penalty transformé par V. Dubois.

Surice 2 – Gedinne 4

Dès la 6e, Safari met les Mauves sur orbite. A la 13e, A. Sohy double les chiffres et Pisvin, bien servi par Robinet, creuse l’écart, à la 33e.

À l’heure, Servais réduit l’écart mais Darche sur penalty rétablit les distances. À la 90e Collinet, sur coup de réparation, fixe les chiffres.

Havelange 2 – Assesse 1

Précieux succès des Havelangeois dans l’optique du maintien. Kone montre la voie à suivre au premier acte.

Après la pause, B. Lizin double les chiffres. Le coach visiteur fait monter Labar et Brouir. Huet, bien servi par Labar sauve l’honneur.

Pesche 1 – Tarcienne 1

Ce duel entre mal lotis s’est clôturé par un partage. Dès la 5e, Nicolas mettait les Poires sur orbite mais à la demi-heure, Deghorain rétablissait la parité.

Schaltin 2 – Bioul 3

Les Mauves prennent un départ de choix et Otte ouvre le score. Dans la foulée, Bridoux double la mise. Les Bioulois répliquent et rétablissent l’égalité avant le repos via A.Delcourt et Dache.

Au second acte, Descarpentries offre les trois points aux Sang et Or.

Flavion 3 – Gesves 3

Janssens place les coalisés au commandement. Gesves hausse alors le ton et renverse la vapeur avant le repos, sur des réalisations de Demarcin, Quevrin, sur penalty, et Martin.

Après la pause, Mouton, sur penalty, relance le suspense. Dans les arrêts de jeu, S. Hardy arrache le partage.