Nouvelle défaite, un coach aussi en partance, démissions, rumeur de reprise du club… Couvin-Mariembourg s’effondre

Après une semaine chahutée, les joueurs mariembourgeois ont à cœur et la tête pour réaliser une bonne prestation face à des Tournaisiens qui peuvent compter sur leurs supporters, venus en car pour l’occasion. Après un début de partie équilibrée, les hommes de Luigi Nasca prennent la possession à leur compte et sont récompensés de leurs efforts juste avant le repos. Suite à une faute de main de Sobry dans le rectangle, le remuant Lekehal se charge de le convertir. À la reprise, les Couvinois entament les débats avec l’intime conviction d’égaliser rapidement. Monté au jeu, Davrichov n’est pas loin d’y arriver mais le portier de Tournai sort superbement le ballon. Alors qu’on sent les Fagnards dans un moment fort, un superbe travail de Van Wynsberghe ponctué par Calon vient couper les jambes des visités. Mentalement, les "Bleus" abandonnent et sur de très belles phases de jeu, Tournai réalise le break via Destrain, Amury et Lekehal qui s’offre un doublé. Les hommes de Fabrice Lebrun restent sans voix et voient le chemin vers la P1 de plus en plus proche. Triste fin pour le club mariembourgeois pour qui l’actualité sera encore chaude cette semaine…

Lebrun quittera le club

"J’avais dit que je donnerais ma décision à l’issue de la rencontre et je l’ai annoncé aux joueurs, confirme le coach Fabrice Lebrun. Je quitte le club de toutes mes fonctions à la fin de saison. Celle-ci a été très usante et la situation actuelle n’aide pas. J’attends de voir les prochaines propositions que j’aurai, j’étais en contact avec aucun club. Si je dois prendre une année sabbatique, ce n’est pas grave non plus."

Démissions en cascade…

À l’issue de la rencontre, l’atmosphère était particulière à la Plaine des sports de Couvin. C’est ainsi que Yannick Fery, nommé directeur général du club en janvier dernier, a remis sa démission. Ainsi que plusieurs entraîneurs de l’école des jeunes dont Christophe Charlier, directeur technique de l’école des jeunes. L’entraîneur des gardiens, Fred Focan a aussi remis son tablier.

… et une reprise possible

Alors que tout le monde se demande comment va se terminer la saison du club tant pour les équipes premières que pour les équipes d’âges, une source nous revient que des repreneurs connus au sein du club fagnard sont en passe de reprendre la main. Une communication devrait être faite courant de cette semaine mais l’absence d’Axel Quataert ce dimanche a marqué les esprits.