BELGRADE: Beca 7 (1x3), Quaira, Andre 16 (2x3), Pretto 7 (1x3), Hucorne 5 (1x3), Depouhon 21 (3x3), Cerquarelli 14 (1x3), Bampolineza 2, Mommer 9 (1x3), Thiry 2.

Pas dans le rythme en début de partie, les Belgradois se voient rapidement menés au score et accusent déjà un retard de plus de 10 points au terme du premier quart-temps: 22-11.

Les Namurois affichent un tout autre visage dans la seconde tranche et reviennent petit à petit pour égaliser juste avant le repos: 40-40.

De retour des vestiaires les Belgradois ne parviennent pas à se remettre dans le match et laissent la direction du jeu aux Liégeois qui ne se privent pas pour repartir de l’avant et faire à nouveau la course en tête pour mener 68-61 à la demi-heure, profitant notamment des trop nombreuses erreurs individuelles de certains joueurs visiteurs.

Ces derniers réagissent en début de dernier quart-temps et recollent au score mais le rythme retombe aussi vite et les erreurs s’accumulent. Tout profit pour les visités qui repassent devant et gardent l’avantage jusqu’au coup de sifflet final: 98-83.

"Contrairement à la semaine dernière nous avons affiché une bien meilleure mentalité mais avons commis trop d’erreurs individuelles, notamment en seconde mi-temps, explique le coach namurois Didier Thémans. Difficile de gagner un match en encaissant 98 points et même si en fin de match nous nous relâchons, nous étions partis pour encaisser 85 points, ce qui est déjà trop".