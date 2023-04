Les "Biwacks" ont vu leurs derniers espoirs de titre s’envoler sur le synthétique gesvois. Les hommes de Laurent Houllez avaient mis le feu aux poudres sur un penalty réussi par Adelbrecht à la 43e. Un coup franc de Grenson rallumait une lueur d’espoir chez les visiteurs. La partie basculait en faveur des Gesvois quand Mary creusait l’écart (2). Le titre tombait dans l’escarcelle de Natoye, dont beaucoup de supporters avaient fait le déplacement.

Boninne 1 - Bonneville 4

Les "Orangés" menaient la danse au marquoir, avec un but de Licour et un autre offert par le Boninnois Jassogne. Le score n’allait plus évoluer avant les dix dernières minutes. À la 81e, Toussaint rendait l’espoir aux Namurois. Dupont (csc) et Licour assuraient le succès bonnevillois aux 83e et 88e minutes.

Eghezée B 6 - Mazy 2

Les Hesbignons vont se détacher via Baye et Portois, tout en loupant pas mal d’autres possibilités. Baye creusait l’écart. Boutte, sur penalty, permettait aux "Marbriers" d’y croire encore un peu. Jamart et Roland allaient décevoir ces illusions. À la 81e, Van Tielen réduisait l’écart. Le dernier mot revenait à Derzelle, avant de se faire exclure.

Fernelmont B 3 - Yvoir 1

Le marquoir restait vierge jusqu’à la pause, malgré une légère domination mosane dans les possibilités. À la 54e, Ahjrourh débloquait la situation. Les Hesbignons doublaient la mise à la 62e, via Salpietro, bientôt suivi d’une rose de Conté. À la 88e, Machiels sauvait l’honneur visiteur.

Leuze B 2 - Taviers B 3

Le derby hesbignon accouchait d’un long round d’observation en première période. Dès la reprise, Deleuze mettant les gars des Keutures devant. Joie de courte durée, vu l’égalisation de Baldini. Deux minutes plus tard, Deleuze rendait l’avance à… Leuze. Un doublé de Paris offrait les trois points à la Jeunesse.

Ohey B 0 - Naninne B 8

Les "Mauves", en mode turbo en vue du tour final, n’ont fait qu’une bouchée des Standarmen. Les hommes de Marc Hager, absent ce dimanche, menaient 0-3 à la mi-temps, grâce à un doublé de Draye et à un but de Nganga. Jacquet, Guenegand, Draye, Wintquin et Thiron allaient alourdir l’addition.

Andoy 0 - Schaltin 5 fft

Les Sang et Or étaient incomplets à une demi-heure du début du match. Le temps que le président Bottin se déplace pour compléter son équipe, certains étaient partis. "C’est vraiment lamentable de terminer ainsi la saison", regrettait l’homme fort d’Andoy. Dommage aussi pour les Schaltinois, qui s’étaient payés pour rien un long déplacement.