Namur n'accepte pas son forfait

Vu la lourde défaite de Leuze à Taviers, Bossière pensait fêter le titre. La condition était de gagner ce dimanche. Mais voilà, Namur B a bien joué le coup et reste candidat au gain de la troisième tranche . "Avec plus d’efficacité, on aurait pu l’emporter, regrette le coach namurois, Maxim Ostrega. Maintenant, lorsque sept joueurs font le Ramadan, il faut s’attendre à ce que, peu avant 17 h, cela devienne difficile. On a livré le match parfait, avec deux buts encaissés et évitables. Quant à Bossière, il était bien physiquement et très bien en place. Concernant notre forfait, on va déposer réclamation. Outre l’attitude antisportive de Rhisnes, il faut savoir que mon joueur avait perdu ses papiers le jour du match et qu’après une visite à la Commune, on peut prouver qu’il était en droit de jouer."