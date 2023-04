Méan ira au tour final

Il manquait une victoire à Méan pour s’assurer une place dans le top 5 et une qualification au tour final. Mission accomplie pour les joueurs de Michaël Bouchat, qui ont bien géré la venue d’Haversin B. "Notre victoire est totalement méritée", disait l’entraîneur qui, aligné dans les buts, a vu son équipe dominer l’ensemble de la partie. "Nous avons dominé toute la partie, mais avons manqué d’efficacité dans les seize derniers mètres, en gaspillant de nombreuses occasions. Haversin a eu deux opportunités sur le match. C’est donc fort logiquement que nous l’avons remporté." Et, par la même occasion, prolonger la saison. "Je vois cette participation au tour final comme du bonus pour mon équipe et, surtout, comme une récompense pour la bonne saison que nous sommes en train de livrer. Nous aborderons cette mini-compétition sans pression, avec l’envie de bien faire. Mais la montée n’est clairement pas une obligation. Notre saison est déjà réussie."