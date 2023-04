Loyers s’impose, Andenne en P2

En vue du maintien, le premier résultat à retenir est la défaite de Mariembourg à Mazy/Spy (62-52). "Dans l’ensemble, un bon match, explique le Fagnard Mike Marques. Mais après avoir mené nous avons eu trop de pertes de balles". "Malgré un bon début de match, explique le coach gembloutois Jérôme Hecq (défaite 64-58 à Profondeville) on n’est pas parvenu à mettre les derniers paniers" Enfin, le Mosa s’est imposé de justesse contre Andenne (70-69), pour qui la défaite est synonyme de relégation. "Si on a bien débuté, on ne mérite pas de gagner ce match, estime le mentor andennais Tom Vanoverschelde. Pourtant, on avait bien travaillé et mis en place un système pour contrarier la zone du Mosa". "Si on s’est bien repris après une mauvaise entame de jeu, confie le Jambois Jean-Jacques Jacobs on a laissé Andenne revenir dans le coup en fin de partie. Ce succès nous laisse de l’espoir pour le maintien".