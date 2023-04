9-10, 7-17, 14-14, 8-18

PROFONDEVILLE: Lizin 6 (1x3), Bouillon 11, Arnould 1, Flahaux 2, Gaux 0, Romnée 8, Bouchat 6, Juwe 2, Dandois 2, Romilly 0

Les Sharks auront tenu durant 30 minutes avant de craquer dans le dernier quart. "Braine met énormément de pression sur la montée de balle et on perd de l’influx et de la lucidité après, analyse le coach profondevillois qui a donné du temps de jeu à tout son effectif. Les 20 points d’écart sont sans doute forcés mais je suis content de la prestation des filles."

Loyers 60 – Pepinster B 52

14-14, 18-11, 16-18, 12-9

LOYERS: Ippersiel 28, A.Ernoux 7 (1x3), Dhaens 0, Gailly, 10 (1x3), Mathieu 7 (1x3), J.Ernoux 2, Gérard 6

C’est fait, les Loyersoises obtiennent leur maintien face à leur concurrent direct. "C'est la satisfaction, souffle Nicolas Rassart qui quitte le club avec le sentiment du devoir accompli. C'était ma mission en début de saison : réussie à deux journées de la fin. On ne va pas bâcler Quaregnon et Profondeville."

Namur 48 - Prayon 42

Rencontre compliquée pour les Namuroises surprises par le rythme imposé par les Liégeoises. "Étonnament, elles ont mis plus de vitesse que nous, nous étions en difficulté et il a fallu rectifier cela, résume l'entraineur namurois, Aurélien Garraux. Après le 2-9 initial, nous avons été plus constantes même si la partie a été plus défensive qu'offensive. Mais c'est une expérience de plus pour les filles dans leur apprentissage."