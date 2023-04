La 1ère édition de la Biesmoise est un succès, ce samedi, avec pas moins de 321 traileurs, et une septantaine d’enfants. Sur la plus petite distance de 9 kilomètres, la victoire revient à Jonathan Fabry et Eve Delmée. Nicolas Pirmez et Tatiana Ciechanowski l’emportent sur le 17 kilomètres. Les plus rapides au terme d’un parcours de 27 kilomètres sont Vincent Lefer et Martine Paul. Sur la plus longue distance, Olivier Dulon et Hélène Denoncin sont les premiers à rallier la ligne d’arrivée.

Le Jogging des rhétos du CAN

Le Jogging des rhétos du CAN, initialement programmé ce samedi dans le cadre des journées portes ouvertures du Collège Abbé Noël n’a finalement pas eu lieu et a été annulé.

Jogging des Cailloux à Villers-sur-Lesse

Dans le cadre du Challenge de la Ville de Rochefort, le Jogging des Cailloux, qui se déroule ce dimanche matin à Villers-sur-Lesse, attire seulement 106 concurrents. Sur le petit parcours, la victoire revient à Anthony Devillet et Sophie Aerts. Le double de la distance, 10 kilomètres, c’est Théo Suray et Maureen Lecomte qui se montrent les plus rapides.

Trail du Tyrol à Petigny

Ils sont 279 concurrents à franchir la ligne d’arrivée du Trail du Tyrol à Petigny. Sur la petite distance de 14 kilomètres, la victoire revient à Corentin Levacq et Astrid Thomas. Le 22 kilomètres permet au hockeyeur, Antoine De Voghel et Valérie Seveno d’ajouter une victoire de plus à leur palmarès. Au terme d’un sprint incroyable, avec 32 bornes dans les guiboles, Nicolas Iglesias s’impose devant David Baud’Huin. Sarah Ledieu en fait autant chez les dames.

Biathlon de Malonne

Pas moins de 216 concurrents participent à la toute première édition du Biathlon de Malonne. Sur des distances de 5 ou 10 kilomètres, les participants doivent également tirer (au laser) à 5 reprises couchés et à 5 reprises debout. Dès que la cible est manquée, ils ont des pénalités (boucle de 170 mètres) à faire. Vincent Baurent et Apolline Ramboux s’imposent sur la petite distance. Sur le long parcours, la victoire revient à Maxence De Locht et Fanny Tilkin.