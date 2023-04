Cartes jaunes: Kembi, Stouvenaker, Lambert.

Buts: Guiot (1-0, 2e ; 2-0, 50e), Kembi (3-0, 56e), Guerri (4-0, 81e).

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Guiot, Kembi (64e Lorenzon), Gilain, Bastin (69e Fastrez), Lambert (76e Bodart), Teklak (76e Leclef), Defresne, Lizen, Guerri.

LEO. UCCLE: Hatefi, Bah, Mboup (50e Boudouasel), Kallo, Fongang (66e Vungbo), Zorbo, Echakrouny (66e Baron), Kabangu Ntunba (68e Ferreira), Stouvenaker, Kalala, Kambala.

Privés de Gall, suspendu et remplacé par Bastin, les Walhérois ont dominé le Léo, avant-dernier et désormais condamné à un retour en P1. Les Onhaytois sont, quant à eux, toujours en course pour atteindre les deux derniers objectifs fixés par leur coach Lionel Brouwaeys: conserver la deuxième place et battre leur record de points dans la division (56, lors de la saison 2017-2018). Ils en comptent désormais 54, à deux matchs de la fin.

Les "Rouges" commençaient sur les chapeaux de roue. Esseulé au petit rectangle, Guiot crucifiait Hatefi (1-0). Kembi avait moins de chance, quand sa frappe enroulée s’écrasait sur la transversale (10e). Celle de Defresne, sur penalty, était repoussée par le gardien visiteur. Et que dire de la volée du visiteur Echakrouny (26e), qui tutoyait la transversale locale. L’égalisation serait tombée contre le cours du jeu, tant la domination visitée était totale.

La seconde période débutait comme la première. Guiot doublait la mise d’un lob subtil (2-0). Kembi tuait tout suspense, d’une frappe dans le plafond (3-0). Le Léo opérait alors à un triple changement. Sans grande incidence sur la physionomie du duel, à sens unique. Guerri corsait l’addition (4-0). De Vriendt se mettait au diapason de ses équipiers en s’interposant devant Baron pour préserver ses filets (89e).