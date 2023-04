Il ne manquait plus que deux points aux Namuroises pour coiffer les lauriers. Les filles de Dominique Colin n’ont pas laissé passer l’occasion de les engranger ce samedi soir, devant leurs supporters et dans la foulée d’une magnifique victoire signée par les garçons de N3 face aux leaders de Maaseik B (3-1).

Les jeunes Hennuyères sont cependant loin d’avoir fait de la figuration, sur le terrain bougeois. Elles ont notamment tenu la distance jusqu’à 15-14 au premier set, tout en concédant trop de fautes directes au service. "Elles avaient opté pour une certaine prise de risques à ce niveau, du moins en début de match, confirmait le coach namurois. De notre côté, on s’en est tenu à notre plan de jeu. Et il fallait le respecter, pour faire couler progressivement cette belle équipe, qui s’entraîne beaucoup. On avait un grand respect pour ces jeunes."

Même si l’aboutissement était au bout des doigts de ses protégées, le responsable sportif n’avait pas manqué de tirer la sonnette d’alarme, en semaine. "Tout le monde parlait de titre et de fête. Là, j’ai dit: attention. Il fallait remettre l’église au milieu du village…"

Ses ouailles avaient manifestement bien compris la mise en garde. Au fil des échanges, elles se sont détachées de plus en plus nettement, au cours de deux dernières manches plus maîtrisées. "C’est vrai, on avait un peu peur de rater le coche, face à cette jeune formation ayant beaucoup de potentiel. Elle nous a d’ailleurs mis en difficulté au premier set. Mais on est parvenu à gérer la situation et à les contrôler par la suite", confiait Valérie El Houssine, qui retrouvera donc la Nationale 1 sous les couleurs namuroises, la saison prochaine. "On peut y viser la mi-classement, voire plus. Mais tout le monde sait qu’il nous faudra du renfort au centre, Lucie Rousselin souhaitant retourner à l’aile. Car en N1, tous les postes doivent être bien couverts."

Le staff y travaille et des joueuses ont déjà été testées. "Il nous faut au moins une centrale et peut-être une ailière. Mais on doit aussi compter avec les moyens dont on dispose", concluait le coach.