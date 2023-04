Cartes jaunes: Minet, Herman, Capouet, E.Vestens, Gillet.

Carte rouge: Colin.

Buts: Benassy (0-1, 39e), Leyssens (0-2, 48e), Kosova (1-2, pen. 68e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens (86e Gillet), Warzée, Kleinkenberg, Bukran, Ar. Defays, Kosova, Ax. Defays (55e E.Vestens), Maillard, Godfroid.

DINANT: Delaite, Capouet, Leemans, Benassy (56e Colin), Colot (89e Genette), Herman, Leyssens, Fontaine, Nazé, Akandja, Veroven.

Avant les trois coups, le président Michel Hubert et son coach Trimboli reconnaissaient en choeur: "En cette fin de saison, nous aimerions, c’est un fait, atteindre le tour final. On poserait ainsi la cerise sur le gâteau. Notre adversaire du jour semble en être moins friand ! Mais je vous jure bien que, si l’occasion se présente, ils ne la rejetteront point". Et les "Copères" ne vont point la rejeter.

Au cours du premier quart d’heure, les Verts donnent le ton. Obligeant les visiteurs à monter bonne garde. Mais les essais sont trop timides que pour être dangereux. Avant que les Mosans ne sortent la tête hors de l’eau. Et, sur coup franc et autre corner, on retrouve inexorablement le grand Capouet devant. Les Copères excellent dans l’art de la récupération et de la contre-attaque. Ce n’est plus à démontrer ! À la 39e, le capitaine rabat de la cafetière dans la foulée de Benassy, qui ne se fait pas prier (0-1). Dans les rangs des p’tits gars d’Hubinne, c’est la douche froide. Trimboli et les siens n’ont déjà plus le choix.

Dès la reprise, on repart au charbon. Leyssens hérite d’un coup franc aux 25 mètres, qu’il donne en force. Personne ne touche ce ballon, qui termine sa course en pleine lucarne (0-2). Le Condrusien est K.-O debout. Et à deux doigts de couler lorsque Colot en remet un sur le piquet. Contre mauvaise fortune, bon cœur, les Trimboli boy’s en remettent une couche. Il suffirait d’un petit goal pour encore oser y croire. Quant à Colin, il hérite de la "rouge" pour une faute assez conséquente. Une petite faute ? Non, quand on le voit arriver, on sent très bien que l’autre va en faire les frais. Puis, survient ce penalty en faveur des Verts. Kosova ramène à 1-2. Avant qu’Akandja, seul devant le gardien, ne loupe la balle de match. Les uns vont ensuite tout mettre devant et les autres, à qui on n’apprend déjà plus la musique, vont reculer d’un cran, en fermant toutes les portes. Dinant passe ainsi devant ses hôtes !