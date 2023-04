La fête ce sera (peut-être) pour dimanche prochain, à Floreffe. Après 120 secondes de jeu, c’était 0-1 par Ismailovic. Bossière égalisait à la 18e, via un lob de Maisin. Rebelote après la demi-heure, avec un but namurois de Largo, suivi d’un second lob de Maisin. Dès la reprise, Namur se montre menaçant par Ruth, mais Denis reste maître devant sa ligne. Si les meilleures occasions restent namuroises, Bossière tente de partir en contre, mais ne peut inscrire le but du titre.

Vu la lourde défaite de Leuze à Taviers, Bossière pensait fêter le titre. La condition était de gagner ce dimanche. Mais voilà, Namur B a bien joué le coup et reste candidat au gain de la troisième tranche . "Avec plus d’efficacité, on aurait pu l’emporter, regrette le coach namurois, Maxim Ostrega. Maintenant, lorsque sept joueurs font le Ramadan, il faut s’attendre à ce que, peu avant 17 h, cela devienne difficile. On a livré le match parfait, avec deux buts encaissés et évitables. Quant à Bossière, il était bien physiquement et très bien en place. Concernant notre forfait, on va déposer réclamation. Outre l’attitude antisportive de Rhisnes, il faut savoir que mon joueur avait perdu ses papiers le jour du match et qu’après une visite à la Commune, on peut prouver qu’il était en droit de jouer."

"Un partage logique, même si en fin de match, on aurait pu faire la différence, estime le coach bossièrois, Pierre Gilson. La fête, ce sera sans doute dimanche prochain à Floreffe."

Taviers 5 – Leuze 0

Privé de son buteur Henrottin, Taviers a infligé à Leuze un score de forfait, qui l’éloigne du titre. D’entrée de jeu, Leuze imposait ses vues, mais butait sur une défense bien organisée. Peu avant la demi-heure, Pitance laissait Corbisier sans réaction. À la reprise, on assistait à une avalanche de buts visités, signés Paris (2), Lumbala et Seny. Quant à Corbisier, il aurait pu mieux faire.

St-Germain 1 – Arquet B 1

Si Arquet domine le premier quart d’heure, Saint-Germain prend le dessu et ouvre le score suite à un coup franc de Schor, bien repris par François. La seconde période est relativement équilibrée, même si les meilleures opportunités sont pour les visités. Arquet hérite d’un penalty, non exploité. Vedrin arrache l’égalisation par Sac.

Jemeppe 0 – Moustier 1

"Ce dimanche, j’ai décidé que je cessais sur le champ ma mission de coach", regrette le Jemeppois Maurizio Catalano. Si Jemeppe s’est procuré pas mal d’occasions, la finition a fait défaut. Il fallait attendre la fin de la rencontre pour voir Delbene donner les trois points aux visiteurs.

Rhisnes B 3 – Floreffe 0

"Cette victoire est amplement méritée", confie le coach rhisnois, David Badoux. Ancion a défloré la marque en première période. Les deux autres buts ont été inscrits par Gérardy et Janssens, sur penalty.

Emines 2 – Auvelais 1

Au repos, seul Guidon avait secoué les filets. Mais, déjà avant la pause, les Bruyérois auraient pu faire mieux. Le second but éminois fut inscrit par Bombey. Puis, Emines s’est fait peur, mais la réalisation de Maffeis, à la 85e, ne changeait pas la donne.

Ligny B 4 – Falisolle 0

"Cette victoire est plus que logique", livre le coach lignard Frédéric Frate. Au repos, c’était 1-0 via Debock. Après le café, Ligny enfilait les buts par Debock (2) et Veneziano.

Flawinne 2 – Spy B 4

Si Mignon faisait 0-1 à la 25e, Di Lillo égalisait deux minutes plus tard. Alors que Mignon convertissait un penalty, Ajhourh remettait les deux équipes à égalité (2-2). La seconde période fut plus compliquée pour les Flawinnois. Lion et Mercier entérinaient le succès des "Spirous".