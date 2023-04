Les Hannetons mènent par Rocchi et Van Ydegem. Les esprits s’échauffent et l’arbitre officiel décide d’arrêter le match, avant d’être contraint de le relancer avant la rentrée aux vestiaires. Le jeu reste haché à la reprise, avec de multiples accrochages et deux buts visités annulés. Les visiteurs en profitent pour inverser la tendance à l’heure de jeu, sur des roses de Kouba, Biondo et Scorniciel. Ce dernier creuse même l’écart. Un doublé de Van Ydegem offre un point aux "Balouches". Ceux-ci parlaient de poser réclamation, vu l’arrêt définitif du match et sa reprise forcée.

Sauvenière 4 – Profondeville 0

Les "Wawas" profitent d’une erreur défensive pour ouvrir le score via Decarpentry. À la reprise, c’est sur un penalty réussi par Benadada que les Gembloutois prennent le large. Réduits à dix sur blessure, les hommes de Vincent De Ketelaere plient dans le dernier quart d’heure, sur un doublé de Puia.

Moustier 1 - Jemeppe 2

Le marquoir ne frémit qu’après la 30e, via Dethier. Sur la remise en jeu, Surinx égalise. Le but de Malhaise, à la 49e, est suffisant pour offrir les trois points aux "Mauves".

Mazy B 1 - Jambes B 2

Les Jambois doivent attendre la 40e, et un but de Vanderstappen, pour se porter aux commandes. Dès la 57e, A.Fichera conforte l’avance des "Bleus". Ces derniers ne sont pas inquiétés par le but de dernière minute de Palese.

Emines B 4 - Salzinnes 2

Une frappe sèche de Seumaye permet aux Bruyérois de prendre les devants. À la 30e, Amet Jaou remet les Namurois en selle. Un penalty de Marchal refroidit les ardeurs visiteuses. À la 61e, Mure parvient pourtant à restaurer la parité. Un doublé de Seumaye dans les cinq dernières minutes offre les trois points aux "Rouges".

Wépion B 5 - Temploux 1

Les "Fraisiers" n’ont pas offert de fleurs aux champions, mais cinq roses, déposées dans leurs filets. Au but de Fleres, l’Aviateur Février répliquait. Deux nouveaux buts de Fleres scellaient le sort du premier acte. À la reprise, Monteleone et Rase creusaient un écart conséquent.

Wartet 4 - Flawinne B 2

Battus à l’aller, les "Dolomiens" ont forgé leur revanche, en partie par la volonté d’un arbitre prompt à sortir ses cartons. Après deux belles parades de Jacques et un coup franc sur la latte de Filée, les "Gozettis" se retrouvaient à dix. L. Thiry en profitait pour ouvrir la marque. Sur le centre, Calabro égalisait, avant de mettre les visités devant. Les Namurois perdaient leur calme et se retrouvaient à 9. Dubois en profitait pour égaliser, puis donner l’avance aux siens. Bodson signait le dernier but.