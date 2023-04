Buts: Akwasi (0-1, 28e), Breda (1-1, 35e), Thomas (1-2, 65e), Remy (1-3 pen., 69e).

Cartes jaunes: Laloux, Breda, Étienne, Senga, Bechet.

MEIX: Brolet, Jacques, Day, Bechet, Gomrée, Puffet, Gasparoto, Laurent (75e Erdeljan), Limpach (81e Plainchamp), Godfrin (75e Dewalque), Breda.

ROCHEFORT: Lentz (80e Bouche), Bernard (46e Senga), Laloux, Lazitch, Geurde, Remy, Étienne, Akwasi, Said (65e Mathieu), Ouedraogo (57e Sbaa), Thomas.

Ceux qui pensaient que Rochefort allait se déplacer en Gaume la fleur au fusil en furent pour leurs frais. Face à une équipe de Meix qui avait l’occasion d’assurer son maintien, les tout récents champions ont montré une maîtrise technique et tactique assez impressionnante face à une équipe de Meix plutôt timorée. Le début de match est marqué par beaucoup d’approximations dans le chef des Gaumais. C’est d’ailleurs une perte de balle de Bechet qui allait permettre à Rochefort d’ouvrir la marque. On ne voyait guère, à ce moment-là, comment les Méchois allaient pouvoir réagir face à la maîtrise du jeu des Rochefortois. Mais sur leur seule occasion de la première mi-temps, les Mauves arrachaient l’égalisation grâce à Breda, astucieusement lancé par Limpach. Au retour des vestiaires, Meix semblait quelque peu libéré par cette égalisation un peu flatteuse. Mais Valentin Thomas allait crucifier ses anciennes couleurs d’une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne. Le coup de massue était palpable et les Méchois n’eurent pas l’occasion de s’en remettre puisque cinq minutes plus tard, Remy donnait au score son allure finale en convertissant, en deux temps, un penalty généreusement accordé par M. Richard. Une frappe de Puffet donnait quelques sueurs froides à Arnaud Bouche, qui avait remplacé Lentz à dix minutes du terme. Mais ce Rochefort-là, même déjà champion, était bien trop fort pour les Gaumais.