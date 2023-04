Cartes jaunes: Sissoko, Otte, L. Batantou, Henrotaux.

Cartes rouges: Bruckner (31e ; 2e c.j.), El Mezouari (87e ; 2 c.j.).

Buts: Lumbaki (0-1, 25e), Otte (1-1, 52e), Kiwobo (1-2, 61e), Jadot (2-2, 95e).

CINEY: Monteleone, Despas, Antoine, Bruckner, Hanneuse, Henrotaux, Herbiet (68e Jadot), Pajaziti (46e Lambrechts), Otte, Boudjemaa, Claude.

DURBUY: Wasterlain, Turhan (52e Y. Batantou), Kaba, Sissoko (50e Diaby), Kiwobo, L. Batantou, El Mezouari, Lumbaki, Bouyalaan (59e Zingi Mbala), Touré, Vaz Moniz.

Bien en place, les visiteurs sont les premiers à se créer une occasion, avec un centre-tir de Sissoko dévié par Monteleone. Dans la foulée, Vaz Moniz alerte à nouveau le portier visité, d’un coup de tête. Il faut attendre vingt minutes pour voir les Cinaciens mettre une première fois le nez à la fenêtre, mais la tentative d’Antoine file à côté de la cage de Wasterlain. Sur l’action suivante, c’est Lumbaki qui, sur un beau mouvement, ouvre le score pour Durbuy, de manière logique. Déjà averti une première fois, Bruckner commet une faute sur Kaba et est exclu juste après la demi-heure. Un premier fait de match qui permet aux Durbuysien de garder l’ascendant sur leur adversaire avant la pause. Monté au jeu au repos, Lambrechts se crée d’entrée un face-à-face avec Wasterlain, qui sauve du pied. L’égalisation ne tarde pas à tomber via Otte, qui profite d’un centre d’Antoine au second poteau pour glisser le ballon sous Wasterlain. Sur un contre, Kiwobo relance Durybuy. Dans une fin de partie animée, Monteleone doit encore intervenir devant Bantantou. Ciney pousse et, dans les arrêts de jeu, Jadot, d’une frappe à l’entrée du rectangle, pousse Wasterlain à l’erreur et permet aux visités d’arracher un point.

"Félicitations à Durbuy, qui n’a pas démérité et a fait un bon match, disait Thomas Boudjemaa. Dans l’envie et même dans la mise en place, ils ont été meilleurs que nous. De notre côté, nous n’avions pas d’envie. On aurait pu penser que nous jouions un match amical ou un match de fin de saison, pour s’amuser. C’est frustrant, car il y a encore des points à prendre. Il faut éviter que ceci ne se reproduise à l’avenir."