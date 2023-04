Cartes jaunes: Wuillot, Debenest, Fassin, Joannès, Dury, Schifano.

Buts: Sardo (1-0, 12e), Delooz (1-1, 16e), Gauchet (1-2, 87e).

USGTH: De Amicis, Privitera, Fassin, Wuillot (90e Tommasi), Mukala, Schifano, Rébéré (88e Bureau), Vermeulen, Debenest (68e Valenti), Debelic, Sardo.

AISCHE: Rousseau, Iglicki, Grégoire, De Maeyer, Dury (78e Thirot), Joannès, Catinus, Delooz (83e Gillard), Choiset, Gauchet, Dethier (91e Drion).

Mené rapidement sur une réalisation d’Hugo Sardo, Aische a réussi à renverser la vapeur et à maintenir un espoir de tour final vu la défaite du Crossing à Mons, champion ce dimanche soir. Delooz égalisait quatre minutes plus tard sur un centre d’Iglicki, sa reprise de la tête franchissant la ligne après avoir heurté la latte. Le but de Lucien Gauchet, servi par Dethier dans les derniers instants, crucifiait les troupes de Laurent Demol qui espérait au moins grappiller une unité. "C’est vrai, nous n’aurions pas craché sur un partage. Nous avions affaire à une opposition de qualité qui s’est progressivement montrée supérieure à nous dans la possession de balle et donc dans le jeu. D’autre part, certains de mes joueurs, encore tenaillés par des bobos, avaient tout de même tenu à s’aligner tout en n’étant pas à 100% et d’autres n’ont pas eu le rendement escompté. Des paramètres qui font partie du foot, sans parler de ces faux bonds qui ont orienté le résultat final."

Un terrain capricieux, Diego Debelic en faisait tout d’abord les frais au moment d’ajuster une frappe qui aurait pu redonner l’avantage aux siens et dans le money time, Thibaut De Amicis fut à son tour trahi par une motte qui lui restait toujours en travers de la gorge au moment de débriefer la rencontre. "Des avatars qui sont un peu à l’image de la saison et ça me fait chier (sic). Il nous reste 180 minutes pour assurer notre salut et nous allons faire en sorte de ne rien lâcher, ni à Schaerbeek, ni contre le Rapid", concluait-il.

Côté aischois, les hommes de Jérôme Patris ont fait le boulot en affichant énormément d’envie avant les deux derbys pour clôturer le championnat (contre Onhaye et à Couvin). "On prend un but sur leur seule occasion, souligne Laurent Dethier. Mais sur un terrain très difficile, on a super bien réagit. On a livré un bon match. On ne lâchera rien." Son coach ajoute: "Nous ratons encore notre début de match. Mais on a su réagir et nous créer pas mal d’occasions. Nous n’étions que 14 (avec Drion, Gillard et Thirot sur le banc) mais physiquement, les gars ont répondu présent."