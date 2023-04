Les Etoilés menaient déjà 11-0 à la pause. La 2e période était encore un calvaire pour des visités très fair-play. Les buteurs: Oostens 6, Lomanto 6, Declunder 4, Sacré 2, Falzone, Di Cecco, Zaffuto.

Clermont 3 - Thy-le-Château B 4

Les Métallos voulaient fêter le titre de leur équipe A et y sont parvenus face à une combative équipe clermontoise. Les visiteurs se détachaient dès la 3e sur un but réussi par Couty. À la 20e, son équipier Bagnolini l’imitait. En seconde période, le but de Gego remettait les Verts sur les rails. Le marquoir s’affolait dans le dernier quart d’heure. Clynhens rendait une avance de deux buts aux visiteurs. Aussitôt réduite par Daubresse à la 85e. Clynhens récidivait à la 86e. La rose de Ausloos à la 89e était trop tardive.

Saint-Gérard 6 - Ham B 1

Les Brognois ont réalisé une excellente première période qui leur a permis de se détacher sur des réalisations de Defoy à la 18e, Dumont à la 20e et Dehard à la 24e. Dans la foulée, Muaremi sauvait l’honneur des Balouches avant la pause. Un doublé de Dehard et une rose de Libert consolidaient la victoire locale, synonyme de tour final.

Treignes 4 - Surice B 3

Les Fromagers ont perdu leurs dernières illusions pour le tour face à une formation qui a vite trouvé le chemin des filets par Coppée. Christophe rétablissait la parité à la 12e avant qu’un défenseur local ne trompe son gardien à la 35e. Les visités ne désarmaient pas et allaient retourner la situation en un quart d’heure sur des roses de Coppée (2) et Maistriaux. Le but de Crusnaire à la 89e était insuffisant pour égaliser.

Philippeville B 1 - Lesve-Arbre 6

La première période n’est pas aisée pour le leader qui, après un but de Bodart à la 4e voit les Etoilés revenir à leur hauteur à la 21e via Ferauge. Stock leur rend l’avance à la 33e. Le second acte voit les visiteurs faire preuve de plus d’efficacité et engranger un écart conséquent sur des buts de Jeanmart, Julémont, Marlier et Delcourt.

Falisolle-Aisemont B 1 - Fraire 6

Au but visiteur de Pirard à la 19e, Riciputo avait répliqué à la minute suivante. Un feu de paille pour les Bleus dominés et surpris par un doublé de Contesse. Mbuku, Baguet et Pirard se chargeaient d’alourdir le lest.

Tarcienne 2 - Florennes 0

Les Aviateurs ont chuté face à des Mauves qui en voulaient plus. Une très mauvaise affaire pour le titre. Une passe en retrait mal calibrée était mise à profit par Vander Broeck pour ouvrir la marque à la 5e. Une nouvelle erreur défensive offrait une opportunité en or à De Cicco de doubler la marque à la 18e. Sans âme et sans leur buteur Collinet sorti blessé, les visiteurs n’allaient plus inverser la tendance.