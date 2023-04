Arbitre: Meyvisch.

Cartes jaunes: Rosijn, Périlleux.

But: Sprimont (0-1, 69e).

BEAURAING: Delobbe, Pirard (46e Collart), Broyer, Dasty, Ronsijn, L. De Becker, T. De Becker, Cordioli (63e Colaux), Diskeuve, Auspert, Minet (68e Brolet).

EVELETTE-JALLET: Lenoir, Hadim, Baudoin, Williquet, Horion (83e Winand), Aarab, Monteleone (90e Yusufi), Delens, Sprimont, Melery (87e Vanderveeren), Périlleux.

Après seulement deux minutes, Cordioli pense donner l’avance aux siens, mais sa reprise de la tête est sauvée à même la ligne. La réaction visiteuse arrive à la 10e, quand Aarab dribble deux défenseurs, frappe, mais celle-ci est trop faible que pour inquiéter Delobbe. Les deux équipes ne se créent plus rien et l’excellent M. Meyvisch les renvoie aux vestiaires sur un score vierge. Le début de seconde période est à mettre à l’actif des visiteurs. À la 49e, Sprimont voit son tir croisé être détourné en corner, par le vigilant Delobbe. À la 68e, le jeune Colaux est à deux doigts d’ouvrir le score, mais sa frappe finit sur le poteau. Sur le contre, Sprimont se retrouve seul face à Lenoir et ouvre le score d’une frappe croisée. Malgré la défaite, le coach visité, Christian Léonard, pouvait se montrer fier de son groupe. "Avec une équipe très jeune, nous avons eu les occasions de l’emporter. Le nul aurait été plus logique. Je suis juste déçu pour eux, car ils auraient mérité d’accrocher quelque c hose. Au final, le plus important, c’est la victoire de notre équipe B à Somzée." Du côté visiteur, Olivier Cauz se montrait très lucide. "Deux premières pour nous: nous gagnons en déplacement et gardons le zéro. Chapeau à cette très belle équipe de Beauraing, car le nul aurait été logique."