EN IMAGES | Eghezée coiffe les lauriers en P3A (vidéo)

Pas de doute

Malgré les deux défaites au compteur, les Bleus n’ont jamais douté. "En première partie de saison, les planètes étaient alignées: pas de défaite, un groupe au complet, régulier. Après, nous avons eu un petit creux, avec un off day total à Dinant. Mais cette défaite a été une bonne claque et nous avons su nous ressaisir et être plus assidus aux entraînements. Je pense que, finalement, nous n’avons pas vraiment douté en nos capacités à être champions, même si le Conti était un réel rival".

La fin d’un cycle

Le club comptant déjà deux équipes en P2, le groupe ne peut donc pas accéder à l’échelon supérieur. "Rien n’est encore défini pour les joueurs, le comité doit encore décider. Certains ont toutefois déjà annoncé la fin de leur carrière, d’autres ont le niveau de la P2 et pourraient donc rejoindre un des groupes, mais cela reste encore flou". Quant au coach, après six années à la tête de l’équipe, il a décidé de ne pas prolonger. "Avec les activités familiales et professionnelles, il n’est pas possible de tout faire. Je resterai malgré tout dans le club, comme bénévole ou supporter, ajoute Denis Michaux qui clôture un travail de longue haleine avec ce titre !