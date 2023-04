EN IMAGES | 500 inscrits à la Biesmoise samedi (vidéo)

La Biesmoise proposait ce week-end quelques tracés temporaires le temps d’un week-end pour amateurs de trail, de marche, de canitrail ou de VTT: des parcours favorisant les chemins de campagne et forestiers dans des endroits d’habitude inaccessibles, dont le domaine du château de la Motte à Gougnies, et des destinations différentes pour la journée trail de samedi et la journée VTT du dimanche. Un événement lancé pour pour soutenir Amandine, une jeune fille qui lutte courageusement contre la maladie.