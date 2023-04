Cartes jaunes: Mohimont, Koré, VanBets, Tricnaux, Gonset.

Carte rouge: Mohimont (2 c.j.).

Buts: Boreux (0-1, 24e), Ligot (0-2, 28e), Van Bets (0-3, 38e), Longin (0-4, 44e), Trigaux (0-5, 85e).

HAVERSIN: Dieudonné, Gonset, Tricnaux (78e Corhay), Thonon, Solot, Kone, Grandjean, Piraux, Mohimont, Leclercq, Struvay.

GRAND-LEEZ: Delvaux, Evrard, Longin (68e Trigaux), Grégoire, Kindermans, Ligot, Francotte, Piazzalunga, Barry (58e Quevrin), Van Bets (46e Beguin), Boreux (46e Gilissen).

À Haversin, de nombreux joueurs ont déjà proposé leurs services ailleurs. Et le brouillard n’est pas là pour donner un coup de main. Grand-Leez met le siège sans plus attendre. En contre, Thonon fait trembler le cadre. Les visiteurs se cassent les dents sur une défense bien en place et un jeune gardien bien dans ses gants. À la 24e, toutefois, et suite à un beau travail de Barry sur la gauche, Boreux est à la réception et fait 0-1. Les Verts sont cette fois bien dans leur match et Ligot concrétise ces bonnes dispositions (0-2). Les visiteurs combinent à l’aise et profitent de tous les espaces libres. À la 35e, suite à une faute bien légère, Mohimont reçoit la "rouge". "S’il s’était tu, je ne la lui aurais pas donnée", expliquera ensuite l’arbitre. Puis, Van Bets, des trente mètres, tente sa chance. Le cuir fait une fausse-queue devant Dieudonné, qui va la rechercher au fond (0-3). Avant que Longin ne prolonge comme à l’entraînement (0-4). Dès la reprise, Tricnaux, seul devant Delvaux, loupe l’essai. Le jeu baisse en intensité, alors que Verkamer exige plus des siens. Manque de réussite pour Tricnaux, qui voit son heading repoussé par la transversale. En face, Trigaux lobe astucieusement Dieudonné (0-5).