Cartes jaunes: Luzanga, Collard, Mauléon, Kulkens.

Buts: Richir (1-0, 60e), DE Geest (2-0, 77e)

LOYERS : Salmon, Crevits, Dandy, De Geest, Boutgmi (Devroye, 82e), Richir, Lampecco, Scaffidi (Mandil, 54e), Mathy (De Fraipont, 62e), Colard, Mauléon.

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Carpiaux, (François, 82e) Lunzanga, Preudhomme, Pirson S. (Motte 87e), Lorent, Quertinmont, Wauquaire, Collard, Sacré K. (Muller 87e), Kulkens (Jansen 77e).

On pouvait s'attendre à un match à sens unique. Fernelmont, déforcé, est obligé d'aller puiser dans le vivier des jeunes, et des moins jeunes, comme Jérémy Motte, qui n'avait plus chaussé les crampons depuis deux ans. On assiste à un match engagé des deux côtés. La première mi-temps est stérile en termes de buts mais très agréable à regarder. Les visiteurs se lancent à l'assaut du but adverse mais sans réussir à planter malgré quelques tirs lointains qui n'atteignent pas leur cible. Fernelmont manque de débloquer la marque via Kulkens mais Salmon reste vigilant. Il faut attendre l’heure de jeu pour que Richir fasse trembler les filets sur un centre dévié de Mandil, rentré 5 minutes plus tôt. "Il a fallu recadrer les troupes à la mi-temps et les changements ont été payants, explique Sandro Bassani. La victoire est primordiale si on veut terminer devant Arquet." Un assist de Mandil, encore lui, atterrit sur la tête de De Geest qui scelle le score. Du côté Hesbignons, Benjamin Joine reste lucide… "Il y a plus d'expérience du côté de Loyers. Malgré une équipe déforcée, je suis fier de la prestation de mes joueurs et des jeunes. Si nous avions joué comme ça tout au long du championnat, nous serions plus hauts dans le classement."