14-15, 16-7, 9-17, 9-16.

BONINNE: Philippe, Lakkerwa, Broers 9 (3x3), Drygalski, Laffineur 5, Compère 13 (1x3), Ory, Lesire 5, Fivet 4, Hubaut 12.

CINEY: C. Beguin 2, O. Beguin, Van Meerbeeck 8, Vanhorsigh 2, Delire 7, Bechoux 18 (2x3), Laurant 5, Medjo 12.

Les débuts sont équilibrés: Ciney punit à distance la zone adverse alors que Boninne s'impose sous le panier, sans, par ailleurs, concrétiser ses secondes chances. Ensuite, les visiteuses rencontrent un temps fort (8-15, 8e). Après un temps-mort, c'est 14-15 à la 10e. Parfaitement lancées par le tir primé de Broers, les Boninnoises se dépensent étouffent toutes les offensives (21-15, 14e). Ciney opte pour une défense de zone qui freine les assauts adverses, à la peine à distance. Néanmoins, les Bleues se précipitent : 30-22 à la pause.

Une mise au point de Jurgen Van Meerbeeck dans le vestiaire permet à Ciney de retrouver des couleurs en haussant le ton en défense et en s'appuyant sur Medjo dans la raquette (31-32, 25e). Les remplaçantes boninnoises relancent la mécanique mais Bechoux se permet de répondre sans tarder : 39-39 à la 30e. Les Jaunes confirment leurs difficultés à jouer contre une zone et perdent en automatisme et fluidité. Elles restent muettes tandis que Ciney continue de trouver les espaces sous l'anneau (41-48, 35e). Dans les derniers instants, Boninne joue le press tout-terrain et reprend espoir (47-50, 38e). Mais Ciney temporise et garantit son invincibilité dans ce deuxième tour à la ligne des lancers. "Comme Boninne avait envie de nous battre et de prendre sa revanche vis-à-vis du match aller, on s'attendait à une vraie bataille, admet l'ailière cinacienne, Mathilde Bechoux. Après un moment de doute, on s'est ressoudé afin de proposer une grosse défense. Par ailleurs, on a mieux travaillé le rebond en seconde période, qui nous a permis de partir en transition et d'être plus libérés dans le final."