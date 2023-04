19-23, 23-18, 25-21, 17-13.

LOYERS : Casamento 12 (2x3), Demars 20 (1x3), Pirlot 15 (3x3), Bierman 23 (4x3), Badoux, Vanoverschelde 9, Waterval 5.

À sept, les Loyersois ont assuré l’essentiel en gérant parfaitement leurs efforts et leurs fautes: "On a démarré en mode mineur, avant de passer la vitesse supérieure après la pause. On a pu faire la différence défensivement, en mettant beaucoup plus d’agressivité, explique Maxence Gilet. Même si ça n’a pas été notre plus beau match, on ne boude pas notre victoire, surtout après cinq défaites de suite."

Waterloo 57 – 70 Ciney

8-21, 26-13, 12-17, 11-19.

CINEY : Balthazar A. 2, Laroche 7 (1x3), Balthazar M. 6, Jacques 3, Gielen 18 (1x3), Malliar 15, Husson 16, De Jaeghere 3 (1x3), Lecoutre.

Devant composer avec un secteur intérieur affaibli, Ciney ne parvient pas à freiner les assauts incessants de Waterloo au deuxième quart: "nous avons subi défensivement sur les situations de un-contre-un et au rebond. L’arrivée de Malliar, coincé au boulot, pour la seconde mi-temps a fait du bien, explique le coach Yohan Balthazar. Nous avons repris le fil du match en réalisant de bons stops défensifs et en jouant patiemment devant. On aurait pu faire le trou dans le quatrième mais Waterloo est revenu, pour conclure par un chassé-croisé dans le money-time. Finalement, la pièce est tombée de notre côté."

Belleflamme 81 – Andenne 60

29-18, 12-18, 18-18, 22-6.

ANDENNE : Chaufouraux 11 (1x3), Dorval, Beaujean R. 8 (2x3), Grégoire 9 (3x3), Beaujean T. 2, Mercier 11 (1x3), Delva 15, Kisenga, Kusunguludi 4.

Toujours privé d’Arnaud Otte et Théo Beaujean étant sorti sur blessure après quelques minutes, Andenne y a cru mais a craqué en fin de match dans ce remake de samedi dernier. "On a encore très mal démarré (10-0 pour Belleflamme, 0-13 à l’aller) mais nous avons eu le mérite de revenir et même de mener, relève Jacque Stas. On était malheureusement trop court au niveau des rotations contre cette équipe du top 4."