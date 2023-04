Grand-Leez 5 – Ciney 2

Pauline Zicot déflorait la marque sur coup franc (1-0, 11e). Emma Smeyers lui emboîtait le pas (2-0, 15e). Inès De Backer corsait une addition (3-0, 19e) atténuée par Tamara Leroutier (3-1, 26e). Apolline Turpin faisait 4-1 dans la foulée (29e). Dès la reprise, Tamara Leroutier relançait le suspense (4-2). Emma Smeyers fixait les chiffres (5-2).

Arquet 5 – Rochefort 2

Au but d’ouverture de Léa Catalano (1-0) répondait l’égalisation de Noémie Wauthier (1-1). Océane Gouverneur (2-1) et Sophia Labarre offraient une avance confortable aux leurs (3-1). En seconde période, Mathilde Lonjon (4-1) et Sena Karaka (5-1) corsaient une addition atténuée par Lilou Lescaud (5-2).

Houyet 1 – Bioul 1

Venues à douze, les visiteuses poursuivaient sans changement après la sortie sur blessure de M. Volpe. La capitaine locale Camille Rouard déflorait la marque au terme d’un effort personnel (1-0). Aurore Trinaux arrachait le partage aux alentours de l’heure de jeu (1-1, 61e).

Andenne 4 – Jemeppe 1

"J’ai mis fin à ma collaboration avec l’équipe jemeppoise samedi, précisait le désormais ex-entraîneur sambrien Johann Solheid. Il y avait trop d’ingérence de la part du vestiaire." Les Oursonnes n’avaient cure des soucis de Jemeppoises coachées par le président Elie Goffin. Un succès leur garantissait le titre. Le repos était atteint sur le score de 3-1. Christelle Lhoste (2), Pauline Famerée et Mélanie Matout se sont partagé les buts locaux. Mélanie Limage a sauvé l’honneur sambrien (2-1).

P2A Dames: Le titre lors du dernier match

Ligny 6 – Andenne B 3

Selena Polo Gracia trouver la faille (1-0, 12e). Florence Crabbe lui emboîtait le pas (2-0, 15e). Si Titiana Hody relançait le suspense dans la foulée (2-1, 20e), Alice Parent faisait 3-1, 25e). Passé la demi-heure, la gardienne andennaise Maïté Haidon maintenait le suspense en arrêtant un penalty (33e). Dès la reprise, les Andennaises recollaient au score grâce à l’inévitable Titania Hody, bien lancée en profondeur par Melissa Servais (3-2, 47e). Alice Parent creusait un écart (4-2, 50e) atténué une dernière fois par Titiana Hody (4-3, 57e). Les visiteuses craquaient ensuite physiquement. Selena Polo Gracia (5-3) et Mégane Dessez en profitaient (6-3).

Jambes 16 – Eghezée 0

Le repos était sur un score de forfait (5-0). La seconde période était à sens unique. Aurélie Obelereo (5), Alejna Salihi (5), Manal Aboumerrouane, Zainab Aya, Iris Dubreucq, Salma El Morabet et Sofia Filali se sont partagé les buts. La visiteuse Louisa Baisin a trompé sa gardienne.

Sauvenière 2 – Emines 1

Sofia Faiz trouvait la faille en première période (1-0). Les dernières minutes étaient animées. Caroline Thiry pensait offrir le partage aux visiteuses (1-1, 88e). C’était compter sans Amandine Conobert (2-1, 90e).

P2B Dames: Philippeville maintient son très bon cap

Ciney B 9 – Bièvre 2

La pause était atteinte sur le score de 9-0. Lalie Geerts (4), Claire Henin (2), Chloé Lecaillié, Tamara Leroutier et Romy Mücke se sont partagé les buts locaux, Juliette Calay (66e) et Flavie Grandjean (71e), les buts visiteurs.

Florennes 0 – Rienne 1

Les Riennoises se sont imposées grâce, entre autres, au but de Christine Henrot.

Pesche 1 – Philippeville 2

Grâce à ce succès, les Etoilées maintiennent la pression sur les Biesmoises. "L’équipe a franchi des paliers. Le tour final est acquis", se réjouissait le T1 philippevillain Fabrice Schietecatte. Les visiteuses disputaient une mauvaise première période. Marie Rolus déflorait la marque sur corner (1-0, 38e). En seconde période, les Bleues renversaient la vapeur. Mélissa Chenois égalisait sur un assist de Célia Vurcke (1-1, 54e). Le corner de Lucie Dufosset était ensuite prolongé Naëva Lenoir (1-2, 89e). Entretemps, la même Naëva Lenoir avait frappé un penalty sur la transversale.

Auvelais 0 – Biesme 3

Cette victoire permet aux Biesmoises d’aborder le dernier match de la saison avec deux points d’avance sur leurs dauphines. Émilie Chiliade (0-1, 10e) et Manon Lozza (0-2, 20e) trouvaient la faille avant la demi-heure. Dès la reprise, Émilie Chiliade tuait tout suspense (0-3).