Cette défaite va probablement coûter le titre aux Grognards qui comptent désormais quatre points de retard sur Bossière et deux sur Rhisnes.

Hermand trouvait la faille à la demi-heure (1-0). En début de seconde période, le coach lignard Jean-Baptiste Bertrand et son joueur Van Emelen recevaient le bristol rouge. Paris égalisait malgré l’infériorité numérique visiteuse (1-1, 70e). Vermeren déjouait le piège du hors-jeu à dix minutes du terme (2-1). "Un très bon match de football terni par le show de M. Bonano", déplorait le T1 sambrien Jean-Baptiste Bertrand.

Grand-Leez B 0 – Eghezée 3

Battus, les Grand-Leeziens, renforcés par les pensionnaires de P1 Boigelot, Devigne et Wauquaire, ont plus qu’un pied en P3. Kessler était le premier à secouer les filets (0-1, 24e). Thierens (0-2 d'une frappe en pleine lucarne, 84e) et Van Achter (0-3 de volée, 86e) tuaient tout suspense dans les dernières minutes.

Petit-Waret 0 – Wépion 0

En course pour le tour final, les Biwacks devaient gagner pour se rapprocher des Fraisiers qui se sont créé les meilleures occasions. "Nous avons joué face à une équipe spécialiste de l’anti-football", pestait le coach visiteur Sébastien Mercier.

Profondeville 1 – Sauvenière 1

"Un score logique au terme d’un bon match, animé, entre des équipes pourtant sans objectifs, et un bon arbitrage de M. Demaret", précisait le T1 local Éric Suray. Carpentier a ouvert le score (0-1, 5e). Scailteur a égalisé sur corner (1-1, 77e).

Lustin 1 – Bossière 4

Grâce à ce succès, conjugué au partage des Rhisnos à Jambes, les Unionistes prennent seuls la tête du classement et ont désormais toutes les cartes en main. L’inévitable Laurent montrait la voie à suivre (0-1, 13e) avant de doubler la mise dès la reprise (0-2, 46e). Si Leocata relançait le suspense sur penalty (1-2, 70e), le double buteur visiteur clôturait son festival offensif (1-3, 75e). Sabbe fixait les chiffres en toute fin de match (1-4, 86e).

"Lustin a été solide, mais nous sommes dans une bonne passe et avons marqué aux bons moments", se réjouissait le T1 visiteur Michaël Noël.

Jambes 1 – Rhisnes 1

Contraints au partage, les Rhisnos comptent désormais deux points de retard sur Bossière-Gembloux. Ils en auraient même compté trois si Joine n’avait pas arraché le partage dans les dernières secondes (1-1, 90e). Jacques avait ouvert la marque (1-0, 53e).

J. Tamines B 2 – Aische B 1

Coachés par Michael Porcaro en l’absence de Pemba Mayanga (décès dans la famille), les Taminois peuvent toujours croire au maintien. Menés sur un penalty de Gourmet (0-1, 48e), ils renversaient la vapeur grâce à Preumont (1-1 sur penalty, 73e) et De Gaspari (2-1, 78e).

FCO Namur 0 – Malonne 2

En lutte pour éviter une seconde descente consécutive, les Malonnois ont empoché trois points précieux grâce, entre autres, à Gil (0-1, 17e) et à Stock (0-2, 38e). Les arrêts de jeu étaient marqués par la carte rouge du Namurois Dessambre.