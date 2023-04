Arbitre: Moyen.

Cartes jaunes: Hernandez, Depotter, Blanchard, Sanchez Manjon,

Buts: Servidio (1-0, 12e), François (2-0, 21e), Servidio (3-0, 53e), François (4-0, 64e), T. Graulus (5-0, 86e).

BIESME: Jacquet, Dubois, Mollet, Fabris, Servidio, Nitelet (72e Verelst), L. Graulus (78e Dechamps), Lisot, Blanchard (88e Dedecker), Depamelaere, François (85e Graulus).

NISMES: Rousseau, Minet (73e Libert), Depotter, Nava Fernandes, Horé, Hernandez, Boudin, Fraiture (75e Caliskan), Sanchez Manjon, Derenne, Ghazi (73e Dubuc).

En cas de victoire, les Biesmois savaient qu’ils disputeraient le tour final. Ils ont montré, dès le début de la rencontre, qu’ils comptaient bien le valider. Après 14 minutes de jeu et déjà quelques occasions à leur actif, les hommes d’Olivier Defresne ouvraient le score par Servidio, bien servi dans le rectangle par Léo Graulus. Huit minutes plus tard, les rôles s’inversaient et Servidio servait Graulus. Le jeune Biesmois contrôlait le cuir de la poitrine, avant de l’envoyer sur le poteau d’une superbe frappe du pied gauche. Mollet suivait, récupérait le ballon dans les pieds de Rousseau et offrait un but tout fait à François. En seconde mi-temps, Biesme reprenait sa domination et faisait 3-0 par Servidio, après une combinaison avec Dubois. Le numéro 5 biesmois aurait pu s’offrir un but dix minutes plus tard, mais c’est François qui profitait de sa frappe contrée pour inscrire un doublé. Dans les arrêts de jeu, Tom Graulus, accroché dans le rectangle, se faisait justice lui-même pour sceller le score, sur penalty. "On a fait un match plein. L’état d’esprit était là, je suis satisfait du résultat, mais aussi de la manière", confiait Olivier Defresne. Son homologue, Bareck Bendaha, expliquait cette lourde défaite par "quatre erreurs individuelles de mes joueurs et une de l’arbitre."