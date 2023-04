BRAINE (22/38 à 2 pts, 9/26 à 3 pts, 15/19 LF, 38 rbds, 26 ass., 17 ftes): KROSELJ 5 (1x3), Leblon 11 (2x3), Sarr 0, TADIC 6, LELIK 13 (1x3), Uro-Nillie 14 (1x3), Marblie 0, LINDSTROM 20 (4x3), Devos A. 0, Devos L. 4, Robert 0, FOGG 13.

NAMUR (22/47 à 2 pts, 2/18 à 3 pts, 6/8 LF, 38 rbds, 10 ass., 20 ftes): Matthys 0, Hucome 0, DOSSOU 8, RUPNIK 8 (2x3), Davreux 0, Boosten 4, ZELNYTE 8, WHITTED 13, CARPREAUX 15.

Braine a validé ce dimanche son ticket pour la finale des play-off qu’il disputera, comme la saison dernière, contre le champion de Belgique en titre, Kangoeroes Malines, vainqueur en deux manches de Liège Panthers. Après sa démonstration dominicale, tous les espoirs sont permis du côté des Brainoises qui ont montré beaucoup de hargne et de détermination. Certes, Namur n’était pas dans une configuration idéale pour cette deuxième manche des demi-finales des play-off. Privées de Wilson (que le club avait pourtant annoncé de retour pour ce match), Defossé (blessée) et Saucin (retenue par ses obligations professionnelles), les Namuroises ouvraient le score (0-2) avant d’encaisser un 16-0 en cinq minutes. Déterminé, agressif, rapide, volontaire et précis, Braine offrait un festival pour déjà mener 36-9 au bout de dix minutes. Le match semblait déjà plié tant la domination brainoise était importante face à une équipe namuroise en manque d’inspiration et surtout de cohésion. Le coach Araujo avait beau multiplier les temps morts, rien n’y faisait. "Le premier quart-temps nous a tués d’emblée, confiait, les larmes aux yeux, Sarah Dossou. On a commencé avec un gros manque d’agressivité. Contre une équipe comme Braine, c’est très compliqué de revenir par la suite quand tu encaisses déjà 36 points en dix minutes. On a donné ce qu’on a pu avec l’effectif qu’on avait, mais c’est décevant. On espérait aller plus loin ou du moins ne pas terminer sur un match comme celui-ci avec un écart aussi conséquent. On voulait vraiment prendre notre revanche à Braine et décrocher une troisième manche. Mais félicitations aux Brainoises qui ont livré une belle prestation et je leur souhaite bonne chance en finale." Et nul doute que l’ailière namuroise suivra d’un œil attentif la finale de sa future équipe puisqu’elle rejoindra les rangs brainois la saison prochaine. Si la deuxième mi-temps fut d’un peu moins bonne facture, les Brainoises ont toutefois rassuré leurs supporters – et leur coach – quant à leur volonté de ramener un titre à la maison. "On sait que pour gagner face à Namur ou Malines, il faut bien défendre et jouer vite et c’est ce qu’on a fait ce dimanche, soulignait le coach Dusart. J’ai senti, dès le début du match, dans l’état d’esprit des joueuses la volonté de faire des stops défensifs ce qui n’était pas forcément le cas vendredi (NDLR: Braine s’était imposé 72-81 à Namur). Le premier quart-temps a été presque parfait. Félicitations à mes joueuses car on a montré en 48 heures, sans s’entraîner, en appliquant juste des consignes et en y mettant dès le départ de la détermination qu’on pouvait asphyxier cette équipe de Namur."