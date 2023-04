A Hamois, on a toujours eu la foi

Né malin, le mentor de Natoye avait tu ses vraies ambitions tout au long de la saison. Le mot "titre" vient pourtant de s’afficher dans le palmarès, après la défaite des "Biwacks" à Gesves. "C’est un peu la délivrance", reconnaît le T.1 des champions, David Brasselet, encore tendu la veille, en attendant l’issue espérée. "C’est surtout notre gros collectif qui est récompensé. Quand tu as tout un groupe derrière toi, tu peux arriver à de belles choses. Nous avions peu de crédit il y a un an et c’est super de décrocher les lauriers. Tout s’est passé comme je le rêvais", explique l’intéressé. À Petit-Waret, la déception était énorme dans le chef du T.1 Nicolas Marino. "Je ne suis pas déçu de mes joueurs, précise-t-il. Nous étions déforcés et avons fait avec nos moyens. Nous devons maintenant nous reconcentrer sur le tour final."