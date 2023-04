Un jeune U16 proposé à la radiation

C’était la fête, lundi à Bièvre, à l’occasion des finales de la coupe des jeunes. Mais pas pour l’arbitre de la rencontre des U16 qui s’est fait agresser par un joueur de Bioul 25 minutes après la rencontre, derrière son vestiaire. Exclu en cours de match pour un vilain geste, le garçon n’en est donc pas resté là. Ce qui lui a valu une comparution en urgence ce jeudi devant le CP. Absent, le Bioulois a été proposé à la radiation. Il peut évidemment encore faire appel mais si la sanction se confirme, il ne pourra plus jamais mettre un pied sur un terrain de football. " C’est la violence des faits qui interpelle , souligne-t-on du côté du CP. Et revenir aussi longtemps après la fin du match pour donner un coup, c’est encore plus grave. Comme il a 16 ans, la radiation fait partie des sanctions." Th.M.