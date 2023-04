P1: Le Condrusien et l’Union Dinantaise se disputent le tour final ce samedi soir

La première oppose deux formations en lutte pour le tour final. Le Condrusien accueille en effet Dinant et ses anciens Verts Benassy, Fontaine et S. Leyssens. Deux unités séparent les deux équipes à trois journées de la fin du championnat… Plutôt serré ce ticket pour le final four ! L’autre duel du samedi soir met aux prises Chevetogne et Arquet. Un duel disproportionné au vu des positions entre le 13e et le leader, mais les Coccinelles auront à cœur de faire mentir le classement. La suite de la 28e journée de championnat se déroulera dimanche à 15h.