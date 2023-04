Arbitre: Delabie.

Cartes jaunes: Servais, Nzinga, Grégoire, Mathieu, Demoulin.

Carte rouge: P. Minon (14e).

Buts: J. Mathieu (0-1, 12e), Labeau (0-2, 34e), Martin (0-3, 60e ; 0-5, 85e), A. Mathieu (0-4, 73e).

CHEVETOGNE: Evrard, Cappelle, P. Minon, Sevrin, Servais, Mathieu, Desille, Grégoire (80e Santarossa), Puerta Lopez (76e Mailleux), Simon, Pierard.

ARQUET: Gillet, Vanderreycken, Labeau (76e Fischer), Gengler, Verdel (81e Pairon), Demoulin (81e Mertus), Nzinga (67e Mpia Massa), Martin, A. & J. Mathieu, Jonckers.

"Le plan de jeu, c’était de mettre une grosse pression dès le début et de montrer qu’on venait pour jouer en ténor", confiait Denis Sulejman après-match. Ses joueurs lui avaient donné raison dès les premiers instants de la partie, avec un dispositif très offensif, qui faisait déjà mouche après 12 minutes par l’entremise de Jean Mathieu. Et Chevetogne encaissait un autre coup presque aussitôt en écopant d’un bristol rouge à la 14e, Minon commettant la faute sur Jonckers en dernier homme.

Les Coccinelles tenaient un temps, mais pas indéfiniment. "Même en encaissant rapidement et malgré l’exclusion, mes joueurs sont bien restés en place, soulignait Régis Diluzolele. Mais jouer 80 minutes contre cette équipe à 10 contre 11, c’est très dur." Si le capitaine Labeau doublait la mise d’une tête croisée à la demi-heure, Sevrin puis Cappelle empêchaient Jonckers puis Nzinga d’alourdir la marque avant le repos. "On a fait preuve de courage et de solidarité pour que ce ne soit que 0-2 à la mi-temps", ajoutait le T1 local.

En seconde période, il n’y en avait que pour Arquet, toujours plus pressant et profitant des espaces générés par sa supériorité numérique. À l’heure de jeu, Nzinga faisait passer le ballon derrière lui pour lancer Vanderreycken dans un débordement sur le flanc gauche. Son centre en retrait trouvait Martin qui signait le 0-3. Sur un corner du même Martin à la 72e, Vanderreycken visait la latte de la tête et forçait Evrard à la claquette. Sur le corner qui s’ensuivait, Arthur Mathieu était au deuxième rebond pour partager un doublé entre frères (0-4).

Puisque Sevrin avait sauvé sur la ligne sa tentative de lob, Mpia Massa – qui avait remplacé Nzinga – décidait de passer à l’assist, en combinant (vite) avec Grégoire Martin pour amener le score de forfait. De la première à la dernière minute, les Vedrinois ont maîtrisé leur sujet et tapent encore un grand coup en haut du classement. "Il ne reste plus beaucoup de matches, mais ces derniers sont vraiment les plus difficiles à aller chercher", concède Arthur Mathieu. "Quelle fin de saison incroyable, y compris pour le tour final ! ", souriait le mentor des Namurois en apprenant que Dinant était repassé devant le Condrusien.